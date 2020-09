6 passos para escrever um e-mail formal corretamente

No dia a dia é comum termos a necessidade de enviar e-mail para tratar de alguma questão do trabalho ou da universidade, por exemplo, e isso exige uma escrita mais formal e atenta.

No entanto, muitos não sabem como escrever um e-mail formal. Por esse motivo, apresentamos abaixo o passo a passo para escrever um bom texto.

1. Lembre-se da saudação

Primeiramente, é preciso lembrar de inserir uma saudação respeitosa para iniciar seu e-mail. Desse modo, fique à vontade para usar termos como prezado, por exemplo. Além disso, lembre-se de que em um e-mail formal é importante usar o cumprimento de acordo com o cargo do destinatário, como por exemplo Dr(a) ou Sr(a).

2. Limite o e-mail a apenas um assunto

Uma questão muito importante a se considerar é o comprimento do e-mail. Os melhores e-mails são os mais curtos, sucintos e diretos. Então, evite tratar de mais de um assunto na mesma mensagem. Se houver mais de um tema para tratar, envie mais de um e-mail com os assuntos bem separados.

3. Seja claro

É muito importante ser claro nas mensagens de e-mail, especialmente quando se tratar de alguma problema a resolver ou de alguma demanda urgente. Então, vá direto ao ponto. Não é porque se trata de um e-mail formal que precisa de floreios e palavras bonitas. Priorize a clareza e a coerência textual. Aqui é preciso ter muito cuidado com a pontuação. O uso adequado das vírgulas, por exemplo, é crucial para a clareza da sua mensagem.

4. Evite o “internetês”

É indispensável também estar atento às regras da norma padrão da língua. Desse modo, fique atento à ortografia das palavras e às regras de concordância verbal e nominal. Além disso, sempre evite o uso da linguagem empregada na internet, como abreviações (ñ, vc, tbm) e memes.

5. Revise o texto

Escrever bem português é o principal elemento para um bom texto, seja um e-mail ou qualquer outro gênero textual. Então, para garantir que você não cometeu nenhum erro, releia a sua mensagem e revise. Para isso, é preciso ler atentamente o seu texto e observar a pontuação das frases e orações, bem como a escrita e a acentuação das palavras. Em caso de dúvida, procure a resposta em dicionários digitais como o Aulete, por exemplo.

6. Escreva o assunto após escrever o e-mail

O assunto do e-mail é de grande relevância para que o destinatário identifique logo de primeira do que se trata a mensagem. Então, evite escrever no assunto frases vagas ou simplesmente uma saudação como “bom dia”. Uma boa dica é deixar para escrever o assunto apenas após escrever o corpo do e-mail. Assim, você saberá exatamente do que se trata.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário.

