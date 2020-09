6 prevenções ao novo coronavírus que são inúteis

A pandemia do novo coronavírus está em seu sétimo mês e sem sinais de dar trégua. Ao longo do tempo, os especialistas recomendaram uma série de ações para evitar o contágio da covid-19, mas descobriram que algumas delas não valem o empenho da pessoas por serem pouco eficazes contra o patógeno.

As primeiras orientações, entretanto, continuam valendo: lavar as mãos com frequência, usar máscaras em ambientes sociais e evitar aglomerações, principalmente em locais internos. Já as 6 recomendações abaixo parecem ser um pouco exageradas:

1. Usar luvas em lojas e mercados

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, dos Estados Unidos, o coronavírus dificilmente se espalha por superfícies, ainda que seja possível. O uso de luvas pode estar sendo desnecessário. O ideal continua sendo lavar as mãos sempre que possível e evitar o contato delas com os olhos e a boca. Com as luvas, também há uma falsa sensação de proteção, levando muita gente a encostar as mãos no rosto com mais frequência.

Luvas podem ser desnecessáriasFonte: Pixabay

2. Desinfectar embalagens de alimentos

Autoridades da China encontraram vestígios do novo coronavírus em alimentos congelados, mas isso não deve ser uma preocupação tão grande, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Até é possível a sobrevivência do vírus em embalagens, mas aparentemente não o suficiente para causar contaminações.

Alimentos congelados podem manter o vírus ativo por mais tempo, mas dificilmente a ponto de causar infecçõesFonte: Pixabay

3. Colocar os livros em quarentena

Algumas bibliotecas voltaram a funcionar colocando os livros em quarentena após serem devolvidos. Como o vírus sobrevive em superfícies dependendo do material, os livros não precisariam de mais do que 3 dias para estarem livres de possíveis partículas virais.

Vírus sobrevivem no máximo 3 dias dentro dos livros ou nas capasFonte: Pixabay

4. Colocar as cartas em quarentena

Algumas pessoas ficaram com a sensação de que qualquer comunicação com o “mundo exterior” poderia ser desastrosa e passaram a colocar as cartas em quarentena antes de abri-las. Porém, é praticamente impossível que o vírus sobrevive em correspondências e, mesmo que isso acontecesse, seriam uma quantidade muito pequena para causar infecção.

Cartas não precisam esperar pela aberturaFonte: Pixabay

5. Impedir trabalhadores domésticos

A Organização Mundial da Saúde não recomenda as aglomerações, mas encontros em menor quantidade podem acontecer se o distanciamento e as proteções forem respeitadas. Portanto, empregados domésticos, encanadores e reparadores em geral podem ir à sua casa, desde que usem máscaras e não se aproximem.

Luvas e máscaras protegem os trabalhadores domésticosFonte: Pixabay

6. Evitar as piscinas

O novo coronavírus não se espalha pela água, principalmente naquelas tratadas com cloro, o que é comum em piscinas. O contágio é maior pela respiração e não por engolir água, por exemplo. Mas vale lembrar que piscinas são locais com alto potencial de aglomeração e, portanto, poderiam transmitir o vírus se pessoas contaminadas estiverem respirando perto de outras, mesmo com a maior parte do corpo submersa.

A água não transmite o novo coronavírus, mas evite as aglomeraçõesFonte: Pixabay