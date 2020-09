6 segredos de leitura rápida para estudar

A leitura rápida é uma habilidade que muitos estudantes gostariam de adquirir. Afinal, com tanto material para ler, resumir, aprender fica complicado se organizar.

Para ajudar nesse sentido, trouxemos seis dicas fáceis para ajudar em seus estudos para concursos, ENEM ou vestibular. Que tal conhecê-las?

Segure o livro / kindle em um ângulo de 30 graus

Segure seu livro – ou kindle, se for o caso – em um ângulo de 30 graus em relação aos seus olhos. Nunca leia material deitado sobre uma mesa ou escrivaninha.

De acordo com estudos, ler em material plano é doloroso para a retina, causa fadiga ocular e, logo após duas horas, muitas vezes causa olho seco e irritação.

Ajuste o ângulo da tela do computador para 30 graus também.

Mova sua cabeça da esquerda para a direita

Não é assim que aprendemos a ler, entretanto, há evidências científicas de que mover ligeiramente a cabeça para a frente e para trás enquanto lê ajuda a estabilizar as imagens na retina. É chamado de reflexo vestíbulo-ocular.

Mover a cabeça enquanto lê também ajuda a parar de ler palavras individuais e, em vez disso, ler frases. Assim você amplia sua visão usando sua visão periférica.

Essa prática por si só, de acordo com especialistas, ajudará a aumentar a velocidade de 200 para 2.500 palavras por minuto, a diferença entre falar e pensar.

Leia com um ponteiro

Nesta dica surge o instinto de seguir um objeto em movimento em seu campo de visão.

De acordo com estudos, há muitos benefícios em usar uma caneta, laser ou algum tipo de objeto, até mesmo o dedo, para sublinhar cada frase à medida que você lê. A visão periférica capta seis palavras de cada lado do ponto, permitindo que você se mova por uma frase seis vezes mais rápido do que ler cada palavra.

O ponteiro ajuda você a criar um ritmo e foca sua atenção na página.

Leia em pedaços

O olho humano tem uma pequena covinha chamada fóvea. Nesse ponto, a visão é mais clara. Quando você divide uma frase em blocos de três ou quatro palavras, seus olhos veem o centro do bloco com mais clareza, mas ainda conseguem distinguir as palavras ao redor.

Pense em ler uma frase em três ou quatro partes em vez de ler cada palavra, e você verá o quão mais rápido você lerá o material.

Acredite em sua leitura rápida

A mente é muito mais poderosa do que a maioria de nós acredita. Quando você acredita que pode fazer algo, geralmente você pode.

Use a conversa interna positiva para reprogramar seu sistema de crenças em relação à leitura. Repetir afirmações positivas 30 segundos por dia durante 21 dias pode criar células cerebrais ligadas em redes neurais permanentes, segundo especialistas.

Exercite seus olhos por 60 segundos antes de ler

Antes de começar a ler, pesquisas científicas sugerem que você “aqueça” os olhos. Isso aguça e ativa sua visão periférica para acelerar sua velocidade de aprendizagem. Além disso, esse exercício diário de um minuto pode ajudá-lo a evitar a fadiga dos músculos dos olhos.

Veja como:

Concentre-se em um único ponto na parede a 3 metros à sua frente, mantendo a cabeça imóvel.

Com a mão direita estendida à sua frente na altura dos olhos, trace um símbolo do infinito de 18 polegadas (um 8 de lado) e siga-o com os olhos três ou quatro vezes.

Troque as mãos e trace o símbolo com a mão esquerda, despertando efetivamente os dois lados do cérebro.

Solte a mão e trace o símbolo 12 vezes em uma direção apenas com os olhos.

Troque, movendo os olhos na outra direção.

E então, gostou das dicas?

