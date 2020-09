62 oportunidades em supermercado

As vagas de emprego em Guarapuava são destinadas a função de operador de caixa. Sendo assim, os interessados devem entregar o currículo pessoalmente na unidade da empresa localizada no bairro Vila Bela. Então, veja a seguir, as informações adicionais sobre as oportunidades.

Vagas de emprego em Guarapuava: Mais de 60 oportunidades em supermercado

O supermercado Super Dal Pozzo, em Guarapuava, está ofertando mais de 60 oportunidades na rede. As vagas são de operador de caixa.

Os interessados devem entregar o currículo pessoalmente na unidade localizada no bairro Vila Bela, na Rua Dr. João Ferreira Neves, 308. Com horário de atendimento das 8h às 17h30.

A empresa está em busca de candidatos que tenham concluído o ensino médio e, além disso, ter disponibilidade de horário.

Não é necessário nenhum tipo de experiência na área, mas segundo a empresa, isso será um diferencial.

No entanto, sugerimos que realize uma modificação em seu currículo para adaptá-lo a vaga. A cada vaga concorrida, é necessário modificá-lo. Personalize seu currículo de acordo com a empresa. Neste caso, algo mais “tradicional” é o ideal. Lembre-se de manter seu currículo atualizado com todas suas informações.

