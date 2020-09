6ª parcela do auxílio emergencial de R$300 AUTOMÁTICA para ESTE grupo

O cidadão que teve o cadastro aprovado pela Caixa Econômica Federal para o recebimento do auxílio emergencial vai ter direito ao saque automático da 6ª parcela do benefício. Sendo assim, a partir de agora, o Governo vai começar a pagar quatro parcelas de R$300 da prorrogação anunciada pelo presidente Bolsonaro.

No caso das mães chefes de família monoparental, o valor vai ser de R$ 600. O pagamento do benefício tem como data limite o mês de dezembro deste ano.

O Ministério da Cidadania afirma que não há possibilidade de ser realizado um novo requerimento para a obtenção da extensão do auxílio emergencial. Apenas os trabalhadores que já foram beneficiados e, a partir de agora se enquadram nos novos requisitos, terão direito ao recebimento das parcelas extras.

Governo altera regras para ter direito às novas parcelas

A medida provisória, publicada no dia 03 deste mês, prorrogou o auxílio emergencial por mais quatro parcelas no valor de R$ 300 e alterou alguns requisitos de renda para ter direito ao benefício.

Além das regras já estabelecidas, novos fatores podem fazer com que a pessoa seja impedida de receber as próximas parcelas.

Dentre as mudanças, o governo também excluiu a possibilidade de presos em regime fechado e brasileiros que moram no exterior de receberem o auxílio. A Medida Provisória tem vigência imediata, porém, será avaliada pelo Congresso.

Os requisitos gerais de renda foram mantidos pelo governo. Continua tendo direito ao benefício a pessoa que tem renda per capita de no máximo meio salário mínimo, ou renda familiar total de até três salários mínimos. No entanto, novos critérios foram estabelecidos em relação ao Imposto de Renda, que pode impedir a pessoa de receber as próximas parcelas.

Calendário de Pagamentos de R$300

O Governo Federal liberou as quatro parcelas finais do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família. As novas parcelas pagarão R$ 300 a cada mês. No caso de mães chefes de família, o pagamento é de R$ 600 a cada parcela. O benefício começou a ser pago na última quinta-feira, 17 de setembro.

Assim como aconteceu nos pagamentos anteriores, o calendário para os beneficiários do Bolsa Família segue de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), começando por quem tem NIS terminado em 1 e terminando em quem tem NIS com final 0.

Agora, fica a expectativa pela liberação do cronograma de pagamentos para quem não é cadastrado no programa.