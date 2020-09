70% dos carros vendidos na Noruega já são elétricos

A política de transporte da Noruega em adotar automóveis elétricos continua acelerada. Em agosto, segundo o site CleanTechnica, 70,2% dos carros comercializados no país europeu adotam propulsão elétrica ou híbrida.

Do valor total, 52,8% são veículos totalmente elétricos que operam com baterias. Já 17,4% correspondem aos modelos híbridos elétricos no formato plug-in, que trazem um motor a combustão interna e um motor elétrico. Em fevereiro de 2020, a porcentagem de venda de automóveis no país era de pouco mais de 40%, o que reforça os resultados positivos até o momento no segundo semestre.

A expectativa é que os números em setembro sejam ainda mais expressivos para o setor. Entre os carros mais comercializados no setor de totalmente elétricos, o líder é o Audi e-Tron, seguido do Mercedes EQC 400 e o Volkswagen e-Golf. Entre marcas menores, o destaque vai para o Polestar 2.

País europeu é o líder global em eletrificação da frota de carros particulares de passageiros (Reprodução/CleanTechnica)

Política

A Noruega prometeu banir carros à gasolina até 2025 e tem seguido essa medida com políticas econômicas que envolvem benefícios do governo à população disposta a adquirir um automóvel elétrico — o que transformou o país em um ponto de testes de montadoras.