8 filmes para entender a Primeira Guerra Mundial

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) foi um conflito global, centralizado na Europa. Deixou milhares de mortos, tornando uma das batalhas mais sangrentas da história.

Que tal adicionar conhecimento extra ao tema assistindo filmes sobre este assunto?

Selecionamos oito filmes que irão te ajudar a entender melhor este terrível conflito. Lembrando que ele pode cair no vestibular, assim como no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Confira.

Glória feita de sangue (1957)

Dirigido por Stanley Kubrick, o filme mostra um ataque ineficaz das tropas aliadas contras os alemães, além de abordar as diferenças entre os oficiais que coordenava o pelotão. É considerado por muitos como um clássico dos cinemas, a saber. Ele retrata a crueldade das batalhas, assim como as péssimas condições que os soldados enfrentavam nos combates.

Lawrence da Arábia (1962)

Considerado por muitos como um clássico do cinema o longa retrata os feitos do tenente inglês T.E. Lawrence que era tido como a ponte entre os britânicos e os rebeldes árabes no enfrentamento ao turcos-otomanos.

Gallipoli (1981)

O filme retrata a vida de dois amigos australianos que se alistam nas tropas britânicas e são destinados para uma das batalhas mais sangrentas Gallipoli na Turquia. A trama busca demonstrar o entusiasmo e adrenalina de combater o inimigo, assim como a loucura das batalhas que levavam muitos soldados a morte.

Feliz natal (2005)

O longa retrata dia a dia de soldados e oficiais que fazem parte da tropa francesa, escocesa e alemã que se encontram no campo de batalha na noite de natal. Cercados pelo significado da data, os comandantes decidem dar uma trégua nas batalhas e realizam uma confraternização.

Barão Vermelho (2008)

O filme mostra o início da aviação na guerra que era ainda uma ferramenta nova e com poucos recursos de combate. Em decorrência disso a coragem de cada piloto era um ponto fundamental para o sucesso dos ataques. A saber, Barão Vermelho, é a biografia do piloto alemão Barão Manfred Von Richthofen.

Cavalo de Guerra (2011)

O filme é dirigido pelo renomado diretor Steven Spielberg e mostra a relação entre um cavalo e seu dono até serem separados para o uso do animal na guerra. O longa envolve uma gama de sentimentos e emoção.

A promessa (2017)

Durante a Primeira Guerra Mundial a Turquia resolve expulsar e perseguir o povo armênio que viviam em seu país. O drama mostra a vida de uma família armênia que é perseguida pelas autoridades turcas e busca fugir do país, entretanto, necessitam de ajuda de países aliados.

1917 – (2019)

O longa conta a vida de dois soldados britânicos durante a Primeira Guerra. Os dois tinham a missão de compartilhar uma mensagem alertando sobre uma possível emboscada alemã contra compatriotas. Indicado a 10 categorias no Oscar, venceu 3 delas: melhor fotografia, efeitos visuais, assim como mixagem de som.

E então, o que achou das dicas de filmes? O que acha de assistir para entender melhor a Primeira Guerra Mundial?

