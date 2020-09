99 terá câmera para gravar por dentro e por fora dos veículos

Na sexta-feira (25), a 99 anunciou que vai oferecer a instalação de novas câmeras nos automóveis de seus motoristas associados, que poderão gravar imagens e sons dentro e fora dos veículos. A novidade é mais um dos esforços da companhia para reforçar a segurança dos motoristas parceiros e também dos passageiros.

A empresa quer substituir as antigas câmeras que gravam apenas o interior dos carros por dispositivos capazes de capturar sons e imagens também do lado de fora. A ideia é flagrar possíveis ocorrências, como acidentes de trânsito ou qualquer tipo de violência.

99 investe em mais um recurso com foco na segurança de motoristas e passageiros.Fonte: 99/Divulgação

A nova câmera usa uma lente que amplia o campo de visão, e é equipada com GPS e internet 4G dedicada. Isso significa que os motoristas não precisarão compartilhar os dados móveis de seu smartphone com o dispositivo. Além disso, as imagens serão capturadas durante todo o tempo, somente em corridas da plataforma.

Como recurso extra de segurança, há um botão de emergência no equipamento, para que o motorista possa alertar a central, caso haja algum imprevisto. Se acionado, a central passa a acompanhar as imagens em tempo real, e poderá entrar em contato com a polícia, se julgar necessário.

Risco de abuso à privacidade

A 99 afirma que seu sistema de câmeras de segurança obedece às leis sobre privacidade e tratamento de dados sensíveis desde que foi implantado, em 2018. No momento, a companhia já está de acordo com a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor recentemente.

A substituição das câmeras antigas é gratuita. Os motoristas que forem instalar as novas câmeras pela primeira vez terão que pagar R$ 50, além de uma taxa semanal de R$ 10.



Fonte: Tecmundo