A análise da DRE pode ser um indicador na sua estratégia

DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício, mas conhecida como DRE, é uma demonstração contábil obrigatória.

A DRE busca evidenciar a formação do lucro líquido ou prejuízo da empresa em um determinado período, bem como, é a base de cálculo para os impostos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido).

DRE e Balanço Patrimonial

Juntamente com o Balanço Patrimonial é a mais importante das demonstrações contábeis. Uma vez que além de apurar o lucro e prejuízo, ainda estrutura as receitas, custos e despesas de uma maneira que possibilita a análise dos dados nela apresentados, servindo de base para a tomada de decisão.

Leis SAs estruturam a DRE

A estrutura da demonstração é determinada pela lei das SAs, como é chamada popularmente a Lei das Sociedades Anônimas 6.404/76.

Assim sendo, de maneira resumida, o modelo faz a separação das receitas, impostos e custos.

Você Pode Gostar Também:

Essa separação resulta no lucro ou prejuízo operacional, adicionadas as receitas e deduzidas as despesas não operacionais, obtêm-se a base para o cálculo do IRPJ e CSLL, após essa subtração, o resultado será o lucro líquido ou prejuízo do exercício.

Mais que apenas um documento contábil

Sozinha ou em conjunto com outras demonstrações contábeis, a DRE é mais do que um documento contábil é a base para analisar qualquer questão relacionada ao negócio.

Através da DRE é possível fazer análises que permitam uma visão detalhada e as variações financeiras da empresa.

Análises: vertical e horizontal

Através das análises vertical e horizontal é possível identificar quais despesas aumentaram ou reduziram, bem como qual a proporção que o custo tem em relação a receita líquida, os valores gastos em despesas operacionais e não operacionais, entre outras métricas que se tornam possíveis.

Tenha um contador de sua confiança

O contador é o profissional designado para a apuração dessa e outras tantas demonstrações, porém, é importante que haja interesse do empreendedor em estar por dentro desses resultados para que possa ter sempre o embasamento nas decisões do seu negócio, e contribuir para o sucesso da empresa.