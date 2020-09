A capacidade produtiva da sua empresa faz diferença na sua gestão

Você conhece a capacidade de produção da sua empresa?

A capacidade produtiva é basicamente a quantidade máxima de produtos que podem ser produzidos ao mesmo tempo, num dado intervalo de tempo.

Essa unidade pode ser uma loja, um posto de trabalho, uma fábrica, um equipamento etc.

A importância de planejar a capacidade produtiva

Planejar a capacidade produtiva, é definir a quantidade máxima de produtos que uma empresa poderá produzir em longo prazo.

Os planejamentos de capacidade produtiva têm prazos de até dois anos, entretanto pode durar até um pouco mais.

Por que eu preciso planejar a minha capacidade?

O planejamento da capacidade produtiva da sua empresa é importante porque evita problemas com capacidade insuficiente.

O gerente de produção precisa analisar as economias de escala no momento de planejar, entretanto, não somente é cabível ao gerente de produção esse conhecimento.

Conhecer a capacidade produtiva da sua empresa interfere diretamente no planejamento estratégico do seu negócio.

Para planejar a capacidade produtiva da sua empresa é necessário:

Medir a demanda e a capacidade

Identificar alternativas quanto as incapacidades perceptíveis

Escolher as políticas de capacidade mais adequadas

É viável acompanhar a sua capacidade produtiva por várias razões:

Igualar a capacidade de produção com a previsão de vendas, verificando se as metas do setor são alcançáveis no momento;

Poderá rever o espaço físico da sua empresa, se ele comporta ou não a sua capacidade produtiva;

Verificar alternativas

Deve-se considerar a capacidade efetiva, levando em consideração os períodos em que a empresa não produz.

Realizando o acompanhamento da capacidade produtiva do seu negócio poderá analisar se o processo atual está sendo eficiente.

Com a devida compreensão do quanto a sua empresa pode produzir e de qual é a demanda real da sua empresa, poderá verificar alternativas para as variações.

As principais alternativas dentro dessa análise são: Diluir os custos fixos da empresa, reduzir os custos com materiais e reduzir (ou adiar) custos com ampliação das instalações.

Acompanhar a capacidade produtiva implica diretamente na sua capacidade de entrega ao cliente, o que auxilia no seu planejamento de vendas.