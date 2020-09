No ar em Laços de Família (2000), que reprisa no Vale a Pena Ver de Novo, mas fora da TV desde a série Casos e Acasos (2008), Vanessa Machado quer voltar a gravar novelas. “Continuo sendo atriz e morro de vontade de voltar a fazer TV. Estou à espera de uma oportunidade”, declarou a ex-funcionária da Globo que virou empresária do ramo de beleza.

Desde 2014, Vanessa mantém um canal no YouTube para falar de comportamento, dar dicas de beleza, e até sobre sua própria linha de óleos para a pele em parceria com uma empresa de cosméticos. A nova empreitada foi lançada durante a quarentena.

“Sempre tive curiosidade sobre maneiras naturais de cuidar da pele. Estudei e falei bastante sobre o assunto nas redes sociais, mostrando que não é preciso gastar fortunas em cremes para ficar bonita. Acabei recebendo o convite para criar o óleo. A recepção tem sido maravilhosa, mesmo ele tendo sido lançado em plena pandemia”, contou Vanessa em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Atualmente com 46 anos, Machado não tem filhos e está solteira após emendar muitos relacionamentos ao longo dos anos. “Estou curtindo o momento solteiríssima já há algum tempo. Sobre filhos, não tive por decisão própria. Nunca foi uma vontade”, confessou.

Na época de Laços de Família, em que interpretou a garota de programa Simone, a atriz era casada com Otávio Mesquita e se apresentava como Vanessa Mesquita.

“Não me incomodava o fato de sempre ligarem o meu nome ao dele. Eu já casei sabendo que ele era uma pessoa pública. Sabia como as coisas funcionavam. Com o fim do casamento, voltei a usar o meu nome de solteira e acho que isso não afetou de forma alguma a minha carreira, tanto que fiz outros trabalhos até mesmo na Globo”, relembrou.

Sobre se rever na tela da TV, a artista disse ser muito especial a experiência para trabalhar a própria autoestima. “Gosto mais de mim hoje. Se tivesse como pegar o corpo daquela época e colocar a cabeça de hoje, seria perfeito”, brincou.

“Eu era uma jovem muito insegura, estava começando. Lembro que, no primeiro dia de gravações, estava morrendo de medo. Mas era todo mundo parceiro no estúdio e logo acabei ficando à vontade. Eu e a Giovanna (Antonelli), por exemplo, criamos uma sintonia bem legal”, ressaltou a atriz, que perdeu o papel de Capitu para a colega.

