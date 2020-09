À espera de uma menina, Simone confessa resistência para aceitar segunda gravidez · .

Simone, da dupla com Simaria, confessou que enfrentou resistência para aceitar uma segunda gravidez. À espera de uma menina, a cantora disse que temeu passar por perrengues ao longo dos nove meses de gestação, assim como aconteceu com o primeiro filho, Henry, de 6 anos. “Demorei um pouquinho para aceitar”, declarou no Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, nesta sexta-feira (11).

A jurada do The Voice Kids, que volta ao ar no próximo domingo (13) após uma paralisação por conta da pandemia, disse que a rotina atribulada de shows atrapalhou a curtição da vinda do primogênito.

“A experiência da primeira gestação não foi muito boa, porque a gente trabalhava muito, fazia muitos shows, então eu demorei um pouquinho para querer novamente uma nova gestação”, completou.

Apesar disso, Simone está contente com a novidade, principalmente por esperar uma menina. “Estou muito feliz! Agora, na quarentena, achei que tinha que engatar esse bebê, senão não ia vir mais. Já tenho 36 [anos], quando a bebê estiver chegando eu vou estar com quase 37, e que bom que vem uma menininha para formar um casalzinho”, comemorou.

Ao ser questionada sobre as diferenças entre as duas gestações, a cantora tirou sarro das mudanças do corpo. “A diferença é que você fica muito feia, desgraçada, as roupas não entram mais, as calças não fecham”, debochou, arrancando risos da irmã e de Fátima Bernardes.

Casada com Kaká Diniz, ela ainda detalhou as imperfeições que aparecem na silhueta: “Tem mulher com genética muito boa de não ter estrias, de engordar pouco. Mas eu sou aquele tipo de mãe que engorda mesmo, que tem estria, que as calças não fecham, que fica na [calça] legging até o final da gestação”.

