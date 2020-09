A estratégia e planejamento estratégico empresarial

Uma das finalidades do planejamento estratégico é enfrentar as incertezas do futuro, o planejamento refere-se à estratégia de negócios de uma empresa.

O planejamento estratégico define a estratégia da empresa, e passa por três etapas:

1- Escolha de uma missão ou negócio

Para uma estratégia essa decisão é essencial, pois é nessa parte do negócio, que o empreendedor vai escolher um produto ou serviço para vender.

Ao decidir seu ramo de negócio, o empreendedor já tomou sua primeira decisão do planejamento estratégico.

A missão ou negócio escolhido, representa o objetivo mais importante da empresa, pois será sua principal fonte de renda.

2- Definição de objetivos específicos dentro da estratégia

É na busca por objetivos específicos que as empresas aprimoram sua eficiência.

Esses objetivos podem ser:

líder de vendas no mercado;

abrir uma filial ou a linha de produtos;

alcançar uma meta de produção;

bater recordes de produtividade.

3- Definição de como realizar a estratégia escolhida

Essa fase é chamada de implementação, que é a escolha dos recursos necessários para a estratégia funcionar.

Você Pode Gostar Também:

Para o empreendedor colocar em prática sua estratégia e alcançar objetivos específicos, é preciso mobilizar estruturas e recursos para obter vantagens em relação aos concorrentes.

O que é o planejamento estratégico?

O planejamento consiste em tomarr três decisões: definir o objetivo, definir o curso de ação e definir os meios de execução.

Ou seja, quando essas decisões afetam a essência da empresa e seu futuro, estamos falando do planejamento estratégico.

Fornecedores, clientes, instalações são estratégicos para uma empresa em função da sua atividade.

A perda de um desses elementos, ameaça os objetivos da empresa, invibializando até a continuidade do negócio.

Os planos estratégicos podem ter diferentes graus de formalidade, abrangência e tempo de preparação, dependendo do ramo do negócio.

O empreendedor deve nesse planejamento determinar metas e ações, pontos fortes e pontos fracos da organização.

Esse planejamento pode ser executado por meio do plano de negócios, com o objetivo principal de indicar as principais características e necessidades do empreendimento.

Não existe um período certo para realizá-lo, o empreendedor deve avaliar o estágio que a empresa está e como ele deseja que ela esteja daqui a um tempo.

Quando o empreendedor é um MEI, o planejamento serve como um auxílio em como investir na empresa, planejar uma contratação (MEI pode ter um empregado registrado) ou terceirizar atividades.

Um bom planejamento e conhecimento te deixam um passo a frente no mercado.

E sua empresa, tem uma planejamento estratégico?