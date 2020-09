A Fazenda 12 deixa SBT comendo poeira e empata com programa da Globo no Ibope · .

Em apenas dois dias no ar, A Fazenda 12 já botou fogo no Ibope. Após uma estreia com recorde e nove minutos de liderança, o reality show da Record não apenas deixou o SBT comendo poeira na noite da última quarta-feira (9), mas também empatou no confronto com o programa Segue o Jogo, da Globo, na Grande São Paulo.

A atração comandada por Marcos Mion marcou 13,6 pontos de média na Grande São Paulo, mais do que o dobro da emissora do Silvio Santos (6,2 pontos) no mesmo horário, das 22h37 às 23h53.

Mais especificamente entre às 23h36 e 23h54, período no qual o programa Segue o Jogo ficou no ar na Globo, houve um empate com A Fazenda 12 em 13,6 pontos.

Pela primeira vez, a Record exibiu A Fazenda ao vivo em uma noite de quarta-feira. Até então, a atração era mais curta e apenas com melhores momentos, tudo para fugir do futebol na líder de audiência. A estratégia mais agressiva colocou a prova do fazendeiro no meio da semana. Quem ficou com a primeira liderança do jogo foi Jakelyne Oliveira, ex-Miss Brasil.

Veja abaixo as audiências de Globo, Record e SBT na Grande São Paulo em 9 de setembro de 2020:

Média do dia (7h/0h): 16,1 Bom Dia São Paulo 7,7

Bom Dia Brasil 8,5

Encontro com Fátima Bernardes 6,8

SP1 11,0

Globo Esporte 10,1

Jornal Hoje 11,0

Sessão da Tarde: Cartas Para Julieta 12,2

Laços de Família 21,5

Êta Mundo Bom! 25,8

Malhação 20,8

Flor do Caribe 21,3

SP2 24,5

Totalmente Demais 31,4

Jornal Nacional 29,7

Fina Estampa 33,1

Campeonato Brasileiro: Santos x Atlético-MG 23,2

Segue o Jogo 13,6

Jornal da Globo 8,8

Conversa com Bial 6,4

Agentes da Shield 5,6

Corujão: Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles 4,4

Hora 1 4,4





Média do dia (7h/0h): 6,8 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,1

Balanço Geral Manhã (rede) 1,7

Balanço Geral Manhã (local) 3,4

Fala Brasil 4,0

Hoje em Dia 4,5

JR 24H (Manhã) 4,6

Balanço Geral 8,3

Escrava Mãe 5,3

Os Mutantes – Caminhos do Coração 4,2

JR 24H (Tarde 1) 3,5

Cidade Alerta 7,2

JR 24H (Tarde 2) 4,5

Jornal da Record 7,1

Apocalipse 6,9

Jesus 9,3

A Fazenda 12 13,6

A Nova Super Máquina 6,7

JR 24H (Madrugada) 4,0

Fala Que Eu Te Escuto 1,5

Igreja Universal do Reino de Deus 0,8







Média do dia (7h/0h): 5,9 Primeiro Impacto 4,3

Bom Dia & Cia 5,8

Triturando 4,7

Casos de Família 5,2

O Que a Vida Me Roubou 6,5

Quando me Apaixono 6,6

SBT Brasil 5,9

Roda a Roda 7,4

Cupom Premiado Baú 7,5

Chiquititas 9,8

Cúmplices de um Resgate 9,5

Pra Ganhar É Só Rodar 6,1

Programa do Ratinho 5,4

The Noite 3,8

Operação Mesquita 2,4

Triturando (reapresentação) 2,4

Alarma TV 2,2

Primeiro Impacto 2,6







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

