A Fazenda 12 estreia com recorde no Ibope e supera toda a temporada anterior · .

A estreia de A Fazenda 12 marcou 13,6 pontos de média na Grande São Paulo na terça (8), de acordo com dados consolidados do Ibope obtidos pelo .. Esse foi o melhor início do programa na era Marcos Mion, que apresenta o reality da Record desde 2018. O resultado ainda superou todos os 87 episódios da temporada 2019, a pior da história no quesito audiência.

Exibido das 22h49 até 0h03, o capítulo inaugural da 12ª edição foi vice-líder isolado, com folga em relação ao SBT, que registrou apenas 6,0 pontos no confronto. Em primeiro lugar, a Globo marcou 18,1 de média; com 15 pontos de pico, A Fazenda 12 ficou nove minutos na liderança.

O reality da Record ajudou a impulsionar toda a grade noturna da emissora, que costumava ficar em terceiro lugar a partir das 20h30 e enfrentava uma fase difícil no Ibope. Apocalipse bateu recorde, com 7,6 de média; e Jesus teve a melhor terça, com 7,1 pontos na Grande São Paulo, à frente do SBT, com 5,8 na mesma faixa.

No Rio de Janeiro, o programa apresentado por Marcos Mion marcou 12,2 pontos, superando em 79% a audiência da estreia da 11ª temporada, que tinha anotado 6,8 pontos de média.

Na estreia, A Fazenda 12 revelou a lista final dos 20 participantes que vão disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão nos próximos três meses e mostrou uma votação feita entre os peões para definir quem perderia as mordomias logo na primeira semana, indo dormir na baia. Rodrigo Moraes, Biel, JP Gadelha e Lucas Strabko, o Cartolouco, foram os que se deram mal.

No ano passado, a 11ª temporada de A Fazenda estreou com 9,7 pontos de média, 0,1 a menos do que o índice do ano anterior. Esses são os dois recordes negativos do reality em primeiros episódios.

Veja abaixo o ranking com as médias dos programas de estreia de A Fazenda na Grande São Paulo:

A FAZENDA – EVOLUÇÃO DE AUDIÊNCIA

Temporada e apresentador Estreia Média geral

A Fazenda 3 (2010) 20,3 14,6

A Fazenda 2 (2009) 18 10,2

A Fazenda 5 (2012) 17 10,9

A Fazenda 1 (2009) 16 15,0

A Fazenda 6 (2013) 16 11,4

A Fazenda 4 (2011) 16 9,1

Fazenda de Verão (2012) 14,4 6,7

A Fazenda 12 (2020) 13,6 —

A Fazenda 8 (2015) 13,4 9,6

A Fazenda 7 (2014) 11,6 9,0

A Fazenda: Nova Chance (2017) 10,4 8,7

A Fazenda 10 (2018) 9,8 10,2

A Fazenda 11 (2019) 9,7 8,2







Confira abaixo as audiências de Globo, Record e SBT em 8 de setembro:

Média do dia (7h/0h): 17,8 Bom Dia São Paulo 7,9

Bom Dia Brasil 8,5

Encontro com Fátima Bernardes 6,6

SP1 10,9

Globo Esporte 10,6

Jornal Hoje 11,6

Sessão da Tarde: Vovó… Zona 2 14,7

Laços de Família 21,8

Êta Mundo Bom! 27,0

Malhação 21,8

Flor do Caribe 21,9

SP2 28,1

Totalmente Demais 33,5

Jornal Nacional 32,9

Fina Estampa 38,0

Amor e Sorte (estreia) 21,9

Tapas e Beijos 12,9

Jornal da Globo 8,2

Conversa com Bial 6,0

Agentes da Shield 5,0

Corujão: Paris a Qualquer Preço 4,2

Hora 1 4,3





Média do dia (7h/0h): 6,6 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 1,9

Balanço Geral Manhã (rede) 1,6

Balanço Geral Manhã (local) 3,0

Fala Brasil 3,1

Hoje em Dia 3,9

JR 24H (Manhã) 4,2

Balanço Geral 8,3

Escrava Mãe 5,8

Os Mutantes – Caminhos do Coração 3,7

JR 24H (Tarde 1) 3,2

Cidade Alerta 7,2

JR 24H (Tarde 2) 5,8

Jornal da Record 8,2

Apocalipse 7,6

Jesus 7,1

A Fazenda (estreia da 12ª temporada) 13,6

A Nova Super Máquina 4,4

JR 24H (Madrugada) 2,2

Fala Que Eu Te Escuto 0,8

Igreja Universal do Reino de Deus 0,5







Média do dia (7h/0h): 5,5 Primeiro Impacto 3,6

Bom Dia & Cia 5,3

Triturando 4,0

Casos de Família 4,9

O Que a Vida me Roubou 6,6

Quando me Apaixono 7,6

SBT Brasil 6,3

Roda a Roda 8,0

Cupom Premiado Baú 8,9

Chiquititas 8,4

Cúmplices de um Resgate 6,9

Programa do Ratinho 5,4

Cine Espetacular: Norbit 7,6

The Noite 5,0

Operação Mesquita 2,9

Triturando (reapresentação) 2,5

Alarma TV 2,1

Primeiro Impacto 2,6







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

