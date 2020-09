A Fazenda 12 mira a Globo e manda rivais para a roça na disputa pela vice · .

Na primeira formação de roça de A Fazenda 12, quem se deu mal foram as concorrentes da Record na disputa pela vice-liderança. A edição de terça-feira (15) do reality show marcou 13,5 pontos na Grande São Paulo; no confronto, o SBT ficou em terceiro, com 5,6 de média, e a Band registrou 2,2 de ibope com o MasterChef. A Globo liderou no geral, mas ocupou a segunda colocação durante 31 minutos.

Na faixa de exibição de A Fazenda, das 22h50 à 0h06, a Globo anotou 16,9 pontos. Amor & Sorte, no ar 22h52 às 23h18, ganhou da Record de 21,5 x 13,6.

No momento em que Tapas & Beijos (12,8 de média) começou, o reality show passou a disputar a primeira colocação e ficou 32 minutos em primeiro, sendo 31 isolado no topo. O pico da atração apresentada por Marcos Mion foi de 15 pontos.

Antes de começar a temporada de A Fazenda 12, o SBT era vice-líder isolado nessa faixa horária às terças-feiras, com Programa do Ratinho e os filmes do Cine Espetacular. A Record disputava a terceira colocação com o MasterChef, que ficava acima dos 3 pontos de média.

Durante a edição ao vivo de ontem (15), Lucas Strabko, o Cartolouco, foi indicado pela fazendeira da semana para a primeira roça de A Fazenda 12 e irá enfrentar Raissa Barbosa, Fernandinho Beat Box e Rodrigo Moraes para permanecer no reality show da Record.

Os três homens vão disputar a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (16). O vencedor vai escapar da possibilidade de eliminação; Raissa foi mandada diretamente para a roça.

Confira abaixo as audiências de Globo, Record e SBT em 15 de setembro:

Média do dia (7h/0h): 17,9 Bom Dia São Paulo 8,4

Bom Dia Brasil 9,7

Encontro com Fátima Bernardes 8,3

SP1 12,6

Globo Esporte 12,4

Jornal Hoje 12,6

Sessão da Tarde: A Grande Vitória 13,1

Laços de Família 20,3

Malhação 21,1

Flor do Caribe 22,8

SP2 27,1

Totalmente Demais 34,6

Jornal Nacional 34,1

Fina Estampa 37,9

Amor e Sorte 21,5

Tapas e Beijos 12,8

Jornal da Globo 8,6

Conversa com Bial 6,2

Agentes da Shield 5,5

Corujão: Atividade Paranormal: Dimensão Fantasma 4,1

Hora 1 4,7





Média do dia (7h/0h): 7,0 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,3

Balanço Geral Manhã (rede) 1,8

Balanço Geral Manhã (local) 3,8

Fala Brasil 3,7

Hoje em Dia 4,5

JR 24H (Manhã) 3,9

Balanço Geral 8,4

Escrava Mãe 6,3

Os Mutantes – Caminhos do Coração 4,7

JR 24H (Tarde 1) 4,7

Cidade Alerta 8,4

JR 24H (Tarde 2) 7,9

Jornal da Record 8,0

Apocalipse 7,4

Jesus 6,2

A Fazenda 13,5

Mr. Robot – Sociedade Hacker 4,3

JR 24H (Madrugada) 2,4

Inteligência e Fé 0,9

Fala Que Eu Te Escuto 0,6

Igreja Universal do Reino de Deus 0,4







Média do dia (7h/0h): 5,9 Primeiro Impacto 3,5

Bom Dia & Cia 6,6

Triturando 5,6

Casos de Família 5,8

O Que a Vida me Roubou 6,8

Quando me Apaixono 7,3

SBT Brasil 5,5

Roda a Roda 8,2

Cupom Premiado Baú 9,6

Chiquititas 8,2

Cúmplices de um Resgate 6,6

Programa do Ratinho 5,5

Cine Espetacular: Vovó… Zona 3: Tal Pai, Tal Filho 6,2

The Noite 3,7

Operação Mesquita 2,8

Triturando (reapresentação) 2,4

Alarma TV 2,2

Primeiro Impacto 2,6







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

© 2020 . | Proibida a reprodução