A Fazenda 12 passa pano para ‘boys lixo’ e ignora explicação sobre crise de Raissa · .

Após explorar a crise de Raissa Barbosa, com direito a trilha sonora de suspense e narração pausada e sussurrada de Marcos Mion, a Record deixou o público sem explicações na noite desta quarta-feira (16) sobre a reação furiosa da vice-miss bumbum que abalou os ânimos de A Fazenda 12 ao longo da madrugada. Além disso, “passou pano” para os “boys lixo” do confinamento ao não expor as mentiras que contaram para a morena.

Raissa recebeu oito votos na formação da roça após os rapazes se unirem e arquitetarem um plano, que tinha ela como alvo inicial. Triste, ela socou a cama, abafou gritos no travesseiro, se trancou no banheiro e jogou água em Biel ao tirar satisfações. Alguns internautas, então, lembraram que a modelo sofre de síndrome de Borderline e pediram para que ela não seja chamada de desequilibrada.

O transtorno mental virou motivo de piada nas redes sociais. A Record, procurada pelo ., ficou em silêncio ao ser questionada sobre o quadro clínico da moça, revelado por ela aos fãs em outubro de 2019.

Além de se poupar de qualquer explicação, agiu de maneira desrespeitosa com a participante do reality ao exibir na edição desta noite mensagens de telespectadores, publicadas no Twitter, tirando sarro e ironizando o comportamento de Raissa –derivado de um quadro clínico irreversível.

Para completar, ainda evitou de mostrar ao público a mentira armada pelo grupo que votou em Raissa. Diversos vídeos do momento em que Biel e Lucas Strabko, o Cartolouco, conversam com diferentes participantes da casa, como Lipe Ribeiro e Fernandinho Beat Box, arquitetando os votos em Raissa foram compartilhados no Twitter e viralizaram. Mas a Record simplesmente não expôs a contradição.

Abaixo, você vê os momentos que a emissora emissora “passou pano” para os já apelidados “boys lixo” da temporada e não mostrou a combinação de votos para o público do reality show:

