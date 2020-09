A Fazenda 2020 cancela todos os grupos e anuncia novo integrante

A Fazenda 2020 faz primeira apresentação em breve na Record e a nova temporada virá com novidades. Pela primeira vez em anos, ela não contará com grupos separados, mas será cada um por si.

Os 20 participantes terão que se enfrentar de igual para igual, assim como costumava acontecer nas primeiras edições e nas últimas temporadas do BBB, da Globo. Para completar, a atração contará com um novo membro: um jumento.

Entre as novidades, os ex-participantes Gretchen, Lucas Viana, Nadja Pessoa, Nicole Bahls e Rafael Ilha marcarão presença na estreia, que será no próximo dia 8 de setembro, além de participações diárias no Hoje em Dia.

Comandada por Marcos Mion e com direção de Rodrigo Carelli, o programa também contará com uma parceria inédita com o TikTok, pelo qual o público de casa poderá acompanhar mais de perto a intimidade dos participantes.

Vale lembrar que os 20 participantes escolhidos para a nova temporada do confinamento de Itapecerica da Serra estão isolados em um hotel, no qual são submetidos a testes de Covid-19.

Com o intuito de preservar o mistério sobre o elenco até a estreia, a Record orientou todos eles a produzirem conteúdo para as suas redes sociais durante este período, para tentar manter a surpresa de quem estará no programa.

A ideia é que os famosos simulem seguir as suas vidas normais, como se nada tivesse acontecido.