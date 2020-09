A Fazenda 2020 é acusada de copiar o BBB 2020 após anúncio inesperado

A Fazenda 2020 ainda nem estreou e já está enfrentando comparações com o BBB 2020, por conta das semelhanças anunciadas durante a coletiva de imprensa, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (3), com Marcos Mion e o diretor Rodrigo Carelli.

Por meio das redes sociais, o público ficou sabendo que, neste ano, haverá um quadro com o humorista Carioca, ex-participante do Pânico, que “fará esquetes com sátiras daqueles fãs que estão sempre insatisfeitos, reclamando nas redes sociais”.

Segundo Leo, ele fará duas participações semanais, mostrando o ponto de vista do telespectador que sempre reclama de tudo. Para os internautas, porém, esse quadro nada mais é do que uma releitura do que foi feito na edição deste ano do BBB.

“Vão copiar o BBB assim na cara dura?”, questionou uma pessoa. “Parabéns quem não sabe fazer copia mesmo né? Você copiou e ficou horrível”, disparou outra. “Literalmente é o que o Rafael Portugal fazia no BBB, que mico”, comentou mais um.

Além disso, os peões também terão acesso ao celular para gerar conteúdo no Tik Tok, que será o patrocinador master e promoverá várias interações com os famosos. No BBB 2020, os influenciadores tiveram acessos a aparelhos da Samsung.

Ao longo do dia, eles faziam Stories que eram veiculados na página oficial do programa.