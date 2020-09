A Fazenda 2020: Peões entram na sede em Itapecerica da Serra neste domingo (6)

Os 20 participantes de A Fazenda 2020 serão confinados no sítio de Itapecerica da Serra neste domingo (6). A transferência dos peões dos hotéis para a sede do reality será realizada com o máximo de medidas possíveis.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, tanto os titulares quanto os reservas passaram por uma nova bateria de exames médicos e laboratoriais durante todo o sábado (5).

A Record garantiu que a chegada dos candidatos ao prêmio de R$ 1,5 milhão será em grande estilo. Porém, ainda não há informações se os famosos serão transportados através do ar ou por terra.

O diretor de A Fazenda 2020, Rodrigo Carelli, informou durante a entrevista coletiva da nova temporada, na última quinta-feira (3), que esta promete ser uma edição “explosiva“. “Queremos fazer a maior edição de todas“, revelou.

Sob o comando de Marcos Mion, A Fazenda 2020 estreia na próxima terça-feira (8) e vai contar com mais de 300 profissionais, 26 provas inéditas e novas dinâmicas, que se revezarão durante os trabalhos, através de um rigoroso protocolo de saúde, entre participantes e equipe.

Uma ação contendo os ex-participantes Gretchen, Lucas Viana, Nadja Pessoa, Nicole Bahls e Rafael Ilha também está prevista para acontecer na estreia. Festas animadas, com shows em formato de lives, como aconteceu este ano no BBB, também prometem muito.