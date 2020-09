A Fazenda 2020: Record confirma primeira participante no reality

A Record confirmou o primeiro nome que estará em A Fazenda 2020. Por meio de uma conta exclusiva no TikTok, a emissora mostrou que Jojo Todynho estará na 12ª edição do reality show, que começa nesta terça-feira (8).

“Primeira peoa revelada! Pode entrar Jojo Todynho, confirmadíssima na A Fazenda 12 ! Vem que a gente quer ver Fogo No Feno”, escreveu o canal de Edir Macedo na postagem.

A funkeira, cabe lembrar, era o nome mais cotado para A Fazenda 2020 desde quando as primeiras listas com famosos começaram a vazar. Conhecida por não ter papas na língua, a cantora, que virou sucesso nacional após o hit Que Tiro Foi Esse?, promete colocar fogo no reality.

Nesta segunda-feira (7), pelo TikTok, o apresentador Marcos Mion já havia dado “dicas” sobre três participantes que estarão no programa.

Além de Jojo, os outros nomes cotados para entrar no programa são: Mirella,Tays Reis, Stefani Bays, Carol Narizinho, Jakelyne oliveira, Evelyn Bastos e Jessica Brankka para compor o time de peoas. Além de JP Gadelha, Biel, Mariano ,Lipe Ribeiro, Lucas Maciel e Juliano Ceglia.

A Fazenda 2020 já começa nessa terça-feira com 20 famosos concorrendo ao prêmio milionário de R$ 1,5 milhão. Como confirmado pelo próprio Marcos Mion, os participantes já foram colocados dentro da sede rural.

@afazendarecordPrimeira peoa revelada! Pode entrar @jojotodynho, confirmadíssima na ##AFazenda12! Vem que a gente quer ver ##FogoNoFeno!♬ som original – afazendarecord