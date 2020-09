A força das startups e o empreendedorismo

Imaginem uma empresa, que começou do zero, bem pequena mesmo, com uma ideia de negócio que não tinham a certeza que daria certo, e não só deu, como hoje em dia são grandes empresas e conceituadas no mercado, essa é a força das startups.

Primeiramente, elas são modelos de negócios repetíveis e escaláveis, movida a inovações.

Porém, um detalhe importante é que as startups não limitam-se somente a internet, elas são somente mais comuns no mundo digital, pois é mais barato e simples criar uma empresa online.

Fatores essenciais das Startups

Vamos explicar cada um deles para vocês, são eles: modelos de negócios, negócio escalável e repetível em um cenário de incertezas, são os fatores essenciais para investir nas startups.

Modelos de negócios

O modelo de negócio visa o valor e a rentabilidade do produto.

Ou seja, o foco é agradar o cliente, curando sua dor e lucrando ao mesmo tempo.

O modelo de negócios das startups cria algo novo, adapta um modelo de negócios ou cria um modelo totalmente novo.

Repetível e escalável

Primeiramente, um produto que contém essas características além de trazer vantagens para as startups, ele promete atingir um grande número de clientes e através deles gerar lucro de uma forma mais rápida.

Porém, quando um negócio consegue entregar o mesmo produto em escala ilimitada, isso significa que ela é repetível.

Nesses casos a meta é multiplicar e não inovar ou adaptar o produto.

Já ser escalável, significa que o negócio está crescendo sem alterar o modelo de negócio.

Portanto, o empreendedor vive um cenário de incertezas, desde o “nascimento” da sua startup, isso porque não tem como prever se aquele negócio vai realmente dar certo, ou não vai evoluir como o esperado.

Portanto, existe uma dificuldade em criar uma startup, pois a falta de investimento muitas vezes impede o andamento da mesma, ou seja, isso acontece até que o modelo de negócio seja bem definido.

E até isso acontecer, muitas vezes é preciso um novo investimento até que ela se torne uma empresa sustentável, ou seja, é preciso se reinventar.

Startups e o empreendedorismo

Para investir em startups, é preciso ter o espírito empreendedor, ter coragem, ser ousado e não ter medo de arriscar.

Alguns termos definem o empreendedorismo:

Autonomia – esse é um dos motivos principais das pessoas abandonarem seus empregos e começarem a empreender. A busca por assumir a responsabilidade por suas decisões, sem ter que obedecer ninguém.

Dedicação – o empreendedorismo exige muita determinação e comprometimento.

Assumir riscos – muitos empreendedores de sucesso chegaram aonde estão devido a capacidade de assumir riscos e aprender com os erros.

Evento Case e Startup Summit

Do dia 19 a 23 de Outubro, teremos o maior evento de empreendedorismo da América Latina, terá 5 dias de duração, com mais de 300 palestrantes, 04 palcos e 14 trilhas de conteúdo, salas de networking e de negócios.

Esse evento vai permitir um ambiente propício para novos projetos, conexões e para compartilhar conhecimento.

O evento será online, completo e totalmente gratuito.

Para se inscrever basta acessar o link, e realizar sua inscrição, mas é importante saber que as vagas são limitadas.

