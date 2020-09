Giselle Itié desabafou sobre o fim do relacionamento com Guilherme Winter nesta terça-feira (15). Os dois são pais do pequeno Pedro Luna, de seis meses, e não estavam juntos quando engravidou. Segundo ela, a gravidez gerou uma reaproximação, mas a tentativa de reconciliação não deu certo. “A gente não conseguiu”, confidenciou.

Em transmissão ao vivo no Instagram sobre maternidade real, Giselle recebeu a atriz Mônica Martelli como sua convidada. No bate-papo, a apresentadora do Saia Justa, da GNT, falou sobre a separação de Jerry Marques, pai de sua filha, Julia Marques.

“A gente não quer separar, a gente quer ser família. Tanto que quando me separei, a dor que senti não foi do amor que acabou. A dor principal que senti foi desse futuro de família que eu não ia ter mais. Foi desse futuro que planejei como família”, analisou.

Diante da confissão da amiga, Giselle revelou que estava exatamente na mesma situação. “É o que estou sentindo. Estou passando por isso”, admitiu. “Eu não tenho um relacionamento com o Guilherme, o pai do meu filho”, completou.

Mônica entregou que não sabia dos detalhes da relação da atriz, o que fez a artista se abrir. “Quando a gente fez o pequeno [Pedro] foi um flashback. A gente estava separado fazia nove ou oito meses. Aí, quando eu vi: ‘Oh, meu Deus estou grávida’. Falei: ‘Vamos tentar? Vamos fazer essa família? Vai ser lindo’. E a gente não conseguiu”, revelou.

Ao ouvir o relato sincero, Mônica ofereceu apoio. “Então, esse reencontro foi por um motivo muito importante. Esse reencontro foi para vir seu filho. E ele já vai vir num mundo que isso já não é uma coisa atípica. Muito pelo contrário, eu sou mãe solo completamente”, considerou.

Giselle e Winter atuaram juntos na novela Os Dez Mandamentos (2015), da Record. A atriz anunciou a gravidez em setembro de 2019 e deu à luz Pedro Luna em 2 de março, em plena quarentena.

