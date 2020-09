Eliza (Marina Ruy Barbosa) não segurará a língua durante um encontro inesperado com Leila (Carla Salle) em Totalmente Demais. Em um passeio com Jonatas (Felipe Simas) a modelo jogará a real e reagirá com sinceridade quando a estudante comentar sobre o casal. “A gente tá junto”, confirmará a ruiva deixando a ex do funcionário da Bastille cheia de recalque na novela das sete da Globo.

Jonatas e Eliza estarão dando um passeio de bicicleta. O rapaz levará a namorada no quadro da bike. No meio do caminho, ele resolverá brincar com a ruiva e começará a pilotar sem usar as mãos.

A peripécia não dará muito certo, eles se desequilibrarão e a bicicleta cairá, mas eles conseguirão sair antes de ir para o chão. “Que susto, Jonatas!”, falará Eliza, dando um tapa de brincadeira no namorado.

“Eu estava só brincando, para dar um pouco mais de emoção”, dirá ele, agarrando a ruiva e a beijando. O momento de carinho entre os dois será interrompido por Leila, que chutará a roda da bicicleta. “Essa bike é de vocês?”, perguntará fazendo a sonsa.

Pegos de surpresa, eles sairão do abraço que estavam e Jonatas explicará que a bike indo pegá-la do chão. Leila aproveitará a oportunidade que o rapaz está distraído e falará com Eliza. “Confesso que eu não estava muito preparada para esse encontro”, desabafará a ex-namorada de Fabinho (Daniel Blanco).

Aceita que dói menos

Sem ter porque esconder a verdade e usando de toda sua sinceridade, Eliza jogará a real sobre o casal. “A gente tá junto”, deixará claro, a modelo. “To vendo, mas eu sempre soube que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer”, dirá demonstrando sentir ainda um pouco de recalque.

Chegando perto da namorada, Jonatas entrará na conversa. “Isso também não significa que o que a gente viveu não tenha sido de verdade, Leila”, dirá o rapaz pretendendo amenizar o climão. A estudante tentará mostrar que não está tão abalada assim com o encontro, e dirá que já está em outra.

Mais uma vez não conseguindo segurar a lingua, Eliza soltará sua opinião. “E eu aposto que é com aquele fotógrafo safado”, dirá a personagem de Marina Ruy Brabosa, referindo-se a Rafael (Daniel Rocha), sem se importar com que a garota escute.

“Oi? Isso é você que tá dizendo. Não preciso de homem para estar em outra”, tentará disfarçar Leila. Jonatas brincará e perguntará se ela está saindo com mulheres, e ela negará, mas dirá que também poderia acontecer. “Tô sozinha. Tô focada no meu trabalho, nos meus projetos. Inclusive eu tô bem atrasada, tenho que ir nessa. Tchau”, se despedirá ela, saindo e deixando o casal.

