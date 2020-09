A importância de uma boa gestão empresarial

Com tantas mudanças no mundo dos negócios, a forma de administrar as empresas também mudaram, e a gestão empresarial ganhou ainda mais destaque.

Antigamente, a liderança visava somente o crescimento da empresa, hoje em dia o líder exercer mais funções, que são importantes e essenciais para a organização da empresa.

O que é gestão empresarial?

Toda equipe em uma empresa é composta por um gestor, que ajuda na otimização de processos, divisão de tarefas, auxiliando colaboradores entre outras.

Enfim, gestor é a pessoa responsável por coordenar as atividades em equipe, tratando-se de gestão comercial, o gestor trabalha somente em meios corporativos.

Além dessas funções, o gestor precisa entender um pouco de cada função exercida pela equipe.

Por exemplo, em uma empresa de tecnologia, ele vai precisar entender um pouco de finanças, pessoas, atendimento etc.

Além disso, o gestor precisa de:

visão estratégica

boa comunicação

proatividade

automotivação

controle e avaliação de resultados

Importância da gestão empresarial

A gestão é aplicada em todas as áreas de uma empresa, para alinhar umas com as outras.

O gestor, tem como uma de suas funções, transmitir às equipes a missão, visão e valores da empresa.

Sem a gestão empresarial, uma empresa pode até mesmo chegar a falência, pois alguns erros podem ocorrer, ocasionando:

insatisfação dos colaboradores

perda de clientes

falta de informação sobre o público-alvo e concorrentes

colaboradores sem treinamentos adequados

falhas no financeiro

A gestão no dia-a-dia

No dia-a-dia a gestão é aplicada através de planejamento, indicadores de desempenho, tecnologia, metas etc.

Dessa forma, o gestor está apto a enfrentar desafios, que exigem muito conhecimento e foco para serem solucionados.

Planejamento

Uma empresa sem planejamento e metas fica sem direção. Sendo assim, o gestor não sabe se está indo pelo caminho certo.

Por isso, o ideal é ter um planejamento e um plano de negócios, especificando as metas que a empresa deseja atingir em curtos, médios e longos prazos.

Indicadores de desempenho

Através desse indicador o gestor sabe se está na direção correta, e se está concretizando os objetivos.

Ele complementa o planejamento, e pode ser utilizado com eficiência, produtividade, qualidade e lucratividade.

Tecnologia

A tecnologia veio para automatizar tarefas e simplificá-las, visto que, até um tempo atrás muita coisa era feita manualmente.

Porém, hoje já é possível contar com sistemas de gestão, conhecidos como ERP, para todos os portes de empresas.

Esses sistemas conectam os mais variados setores de uma empresa e ainda compartilha informações e fornece relatórios.

Metas

As metas empresariais são guias para que gestores e colaboradores saibam para onde ir.

Através das metas, são estipulados prazos e objetivos a serem cumpridos, e quais os passos devem ser dados para alcançá-los.

Alguns dos objetivos principais da gestão empresarial são:

Estrutura do funcionamento, setores e processos da empresa

Gestão de funcionários e fiscalização através do RH a produtividade

Analisar e criar estratégias para o financeiro

Criar plano de negócio e planejamento estratégico

Manter a empresa em crescimento

Essas são algumas das funções da gestão empresarial, deu para perceber sua importância e por que você deve cuidar dela na sua empresa?