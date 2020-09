A jornada do cliente é a sua jornada para vender!

A jornada do cliente precisa ser acompanhada

Assim como nas demais estratégias das empresas, o planejamento é fundamental para gerar resultados.

A jornada do cliente é uma metodologia fundamental, porém de princípios básicos. Trata-se de entender o cliente, desde o seu primeiro interesse até a compra.

Preparo do vendedor

Cabe a quem vende se preparar para receber esse cliente e seguir na jornada até a efetivação da compra.

A jornada do cliente é definida através da observação da necessidade desse cliente e mostrar que pode entregar soluções.

O acompanhamento da jornada do cliente é feito para que possa fechar as vendas dos clientes em potencial, antes que ele procure um concorrente. Ou seja, mapear a jornada do cliente requer preparo para responder a todos os questionamentos desse cliente.

3 etapas da jornada do cliente

Para mapear a jornada de compra do cliente deve dominar as três etapas dessa jornada.

Aprendizado e descoberta

Reconhecer a questão problema

Considerar solução e decisão de compra

Etapa 1 – Aprendizado e descoberta

Nessa etapa o cliente está pesquisando o produto.

Ação indicada: Investir em marketing de conteúdo costuma ser mais indicado do que abordagens diretas.

Etapa 2 – Reconhecer a questão problema

Nesta etapa o cliente já está buscando uma solução. É uma oportunidade de se mostrar a ele como uma solução.

Etapa 3 – Considerar solução e decisão de compra

O cliente já sabe o que quer e considera comprar com a sua empresa, todavia, nessa fase precisa atuar mediante o cliente, passando informações específicas para convencê-lo a comprar.

Essa fase requer senso se urgência para não passar ao cliente a ideia de que a sua empresa não está vendendo.

Acredite no potencial de venda do seu produto

Mesmo se o seu produto for de excelente qualidade, se o cliente receber a mensagem subliminar de que a sua empresa não vende, ele tende a não valorizar o seu produto.

Esse senso sobre como funciona a jornada do cliente pode ajudar muito a fechar novas vendas.

Acompanhar a jornada do cliente é um dos caminhos para o seu sucesso!