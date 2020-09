A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (07/09/2020)

Lançado diretamente no Disney+, na última sexta-feira (4) Mulan também fez sucesso nas plataformas de download de torrents, aparecendo como o filme mais pirateado da semana, na atualização divulgada nesta segunda-feira (7) pelo TorrentFreak.

Um dos longas mais aguardados do ano, o live-action estrelado por Liu Yifei é uma releitura da animação lançada originalmente em 1998. A trama acompanha a filha de um velho guerreiro que assume o lugar do pai, doente, no exército imperial da China. Disfarçada de homem, Hua Mulan ajuda a combater os invasores que tentam tomar conta da sua nação.

Além da nova produção da Disney, temos outras duas novidades no ranking dos filmes mais baixados, em relação à publicação passada. Também lançado recentemente, mas desta vez nas salas de cinema reabertas nos Estados Unidos, Canadá e outros 16 países, Tenet (4º lugar) é sobre um homem com um poder extraordinário, que precisa lutar por sua sobrevivência durante uma missão de espionagem.

Já no terror The Owners (6ª posição), um grupo de amigos aparentemente encontra, numa casa vazia e com um cofre cheio de dinheiro, a solução para os seus problemas. Mas quando os proprietários do imóvel reaparecem, o que parecia ser fácil muda completamente, colocando os jovens em uma perigosa situação.

No restante do top 10, tivemos apenas algumas modificações de posição. Líder na semana passada, Ava despencou para a 5ª colocação, enquanto o novo capítulo da franquia Bill & Ted e o sucesso da Netflix, Power, mantiveram suas colocações (2º e 3º lugares, respectivamente).

Antes de mostrar como ficou o novo ranking dos filmes mais pirateados da semana, lembramos que o TecMundo não compactua com os downloads ilegais. Recomendamos acessar os conteúdos somente pelos meios oficiais.

10. Greyhound

9. Hard Kill

8. Invasão Zumbi 2: Península

7. Uma Cilada para Meu Avô

6. The Owners

5. Ava

4. Tenet

3. Power

2. Bill & Ted: Encare a Música

1. Mulan