A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (14/09/2020)

Mulan aparece novamente como o filme mais baixado nos serviços de torrents na última semana, de acordo com o ranking divulgado nesta segunda-feira (14) pelo TorrentFreak. Outro título que mantém a sua posição é Bill & Ted: Encare a Música, mais uma vez na 2ª posição.

A nova produção da Disney assumiu a liderança da lista desde a sua estreia no serviço de streaming da gigante do entretenimento, há duas semanas. Segundo o site responsável pelas estatísticas, a atração vem “esmagando a concorrência” nos últimos dias, apresentando um alto número de downloads.

Já com relação às novidades, temos apenas dois novos filmes surgindo entre as tendências nesta semana, em comparação com a publicação anterior, em substituição aos longas Hard Kill e Uma Cilada para Meu Avô.

Um deles é a animação Pets Unidos (7º lugar), que tem feito sucesso entre os assinantes da Netflix. Na história, o cachorro Roger e a gata Belle precisam deixar as diferenças de lado e se unir, junto com outros pets, para combater um poderoso vilão e seu exército de robôs.

A outra adição à lista é o documentário O Dilema das Redes (10ª posição), que também faz parte do catálogo da Netflix. A produção, dirigida por Jeff Orlowski, conta com a participação de especialistas em tecnologia e aborda o poder das redes sociais na atualidade, mostrando como elas podem influenciar a democracia e a humanidade.

Como ficou o ranking dos filmes mais pirateados da semana, com a chegada das novas produções? Veja o top 10 a seguir, lembrando que o TecMundo não é favorável aos downloads ilegais, recomendando sempre acessar os conteúdos exclusivamente pelas plataformas oficiais.

10. O Dilema das Redes

9. Greyhound

8. The Owners

7. Pets Unidos

6. Invasão Zumbi 2: Península

5. Power

4. Tenet

3. Ava

2. Bill & Ted: Encare a Música

1. Mulan