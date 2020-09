A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (21/09/2020)

Pela terceira semana seguida, Mulan é o filme mais baixado nas plataformas de download de torrents. Desde a sua estreia no Disney+, o longa assumiu a liderança entre os mais pirateados e, dessa vez, é seguido por duas novidades, conforme a atualização divulgada hoje (21) pelo TorrentFreak.

Na 2ª posição, aparece O Diabo de Cada Dia, nova produção da Netflix. A trama, protagonizada por Tom Holland e Robert Pattinson, acompanha personagens bizarros, mostrando como eles foram afetados de diferentes maneiras pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial e da Guerra do Vietnã.

Fechando o pódio, temos Antebellum na 3ª colocação. O filme de terror, estrelado por Janelle Monáe, é sobre uma famosa autora que acaba indo parar na época da escravidão, misteriosamente. Enquanto lida com essa assustadora realidade, ela precisa descobrir uma maneira de voltar para os dias atuais, antes que seja tarde.

Há, ainda, outro título inédito na lista. Trata-se de Lost Girls and Love Hotels, com Alexandra Daddario e Carice van Houten, que estreia na 10ª posição. Assombrada pelo passado, uma professora de inglês, residente em Tóquio, se envolve em um perigoso romance com um membro da Yakuza, que está prestes a se casar.

Em relação ao ranking anterior, também tivemos algumas mudanças de posição, como Bill & Ted: Encare a Música, que foi do 2º para o 5º lugar, e Ava, do 3º para o 4º. Já O Dilema das Redes, The Owners e Pets Unidos deixaram o top 10 para a entrada das novas produções.

Antes de conferir o ranking dos filmes mais pirateados da semana, atualizado, é preciso lembrar que o TecMundo não apoia o download ilegal. Recomendamos acessar os conteúdos somente pelos meios legais.

10. Lost Girls and Love Hotels

9. Power

8. Invasão Zumbi 2: Península

7. Greyhound

6. Tenet

5. Bill & Ted: Encare a Música

4. Ava

3. Antebellum

2. O Diabo de Cada Dia

1. Mulan