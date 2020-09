A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (28/09/2020)

Depois de três semanas liderando o ranking, Mulan perdeu o posto de filme mais baixado nos serviços de downloads de torrents, de acordo com a atualização divulgada nesta segunda-feira (28), pelo TorrentFreak. A produção da Disney, agora na segunda posição, foi ultrapassada por Enola Holmes.

Lançado pela Netflix na última quarta-feira (23), o longa estrelado por Millie Bobby Brown apareceu nos sites piratas logo em seguida, alcançando uma grande quantidade de transferências, que a colocaram na 1ª posição da lista.

Na trama, que também tem a presença de Helena Bonham Carter e Henry Cavill, a jovem Enola Holmes faz de tudo para tentar descobrir o paradeiro da sua mãe, que desapareceu quando a garota completou 16 anos de idade. Durante a procura, ela vai precisar se adaptar a várias mudanças e despistar até mesmo o seu irmão mais velho, o famoso detetive Sherlock Holmes.

Em comparação com o ranking da semana passada, esta foi a única novidade. A produção, que também já aparece entre as maiores audiências do serviço de streaming, nos últimos dias, entrou no lugar de Lost Girls and Love Hostels, que acabou ficando pouco tempo no top 10.

No restante da lista, tivemos apenas mudanças de posições. Outra atração da Netflix, O Diabo de Cada Dia caiu do 2º para o 5ª lugar, por exemplo, enquanto Greyhound, que está há um longo tempo entre os mais baixados, voltou a atrair as atenções dos internautas, passando da 7ª para a 6ª colocação.

Veja, a seguir, a nova classificação dos filmes mais pirateados da semana, com as atualizações dos últimos dias. Antes disso, lembramos que o TecMundo não é favorável aos downloads ilegais. Recomendamos acessar os conteúdos apenas pelos canais oficiais.

10. Invasão Zumbi 2: Península

9. Power

8. Tenet

7. Bill & Ted: Encare a Música

6. Greyhound

5. O Diabo de Cada Dia

4. Ava

3. Antebellum

2. Mulan

1. Enola Holmes