A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (31/08/2020)

Trazendo várias novidades, a lista dos filmes mais pirateados da semana foi atualizada nesta segunda-feira (31), pelo TorrentFreak. São cinco títulos inéditos em relação à edição anterior, além da mudança de liderança, ocupada por Ava, no lugar de Power, agora 3º colocado.

Uma das estreias é Bill & Ted: Encare a Música (2º lugar). Na continuação da franquia, Keanu Reeves e Alex Winter estão de volta em seus papéis originais. Agora mais velhos e com suas famílias, eles precisam criar a música perfeita, para salvar o mundo.

Em 4º lugar, Invasão Zumbi 2: Península é outra das novidades no ranking. A trama se passa quatro anos após o último filme, mostrando a Coreia do Sul devastada por um vírus que transformou quase todos os habitantes em mortos-vivos. Em meio ao caos, um ex-soldado se junta a outros sobreviventes, na tentativa de escapar da península.

Já em Hard Kill (5ª posição), um grupo de mercenários entra em ação para proteger uma tecnologia capaz de mudar o mundo. E a missão fica ainda mais complicada quando a filha do desenvolvedor é sequestrada por terroristas, interessados em obter o software.

As outras duas estreias são Uma Cilada para Meu Avô (7º lugar), comédia com Robert De Niro, sobre um jovem estudante disputando espaço com seu avô, que vai morar com a família, e One Night in Bangkok (9ª posição). Neste último longa, um excêntrico detetive recebe a missão de parar o pistoleiro profissional responsável por assassinatos brutais, realizados durante uma corrida de táxi.

Confira, na sequência, o top 10 dos filmes mais baixados nos serviços de torrents, lembrando que o TecMundo não apoia os downloads ilegais, sugerindo acessar os conteúdos apenas nas plataformas oficiais.

10. The Tax Collector

9. One Night in Bangkok

8. Greyhound

7. Uma Cilada para Meu Avô

6. Rogue

5. Hard Kill

4. Invasão Zumbi 2: Península

3. Power

2. Bill & Ted: Encare a Música

1. Ava