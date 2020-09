A Maldição da Mansão Bly: conheça os novos papéis do elenco da série

Para quem está com as expectativas altas para a nova temporada da antologia de Mike Flanagan, que tal conhecer os novos personagens do elenco?

A Maldição da Mansão Bly tem os mesmos intérpretes de A Maldição da Residência Hill, mas em novos papéis e em uma outra história. Além disso, a produção também vai contar com novos nomes. A série é baseada no livro A Volta do Parafuso (também traduzido como “A Outra Volta do Parafuso” em algumas edições), de Henry James.

A nova temporada conta a história de uma jovem governanta que vai cuidar de duas crianças órfãs em uma mansão no interior, mas se depara com acontecimentos assustadores.

A seguir, veja quem os atores vão interpretar e as novas adições ao elenco.

Henry Thomas

Fonte: Reprodução / Netflix

O ator será Henry Wingrave, o tio das crianças órfãs da mansão. Depois da morte da babá, ele contrata uma jovem governanta para cuidar dos sobrinhos. Na temporada anterior, o ator interpretou Hugh Crain, o patriarca atormentado da família que vivia na Residência Hill.

Oliver Jackson-Cohen

Fonte: Reprodução / Netflix

O ator fará o papel de Peter Quint. Ainda não se sabe muito sobre o personagem, mas Oliver Jackson-Cohen afirmou, no vídeo de divulgação da série, que Peter “é um homem jovem charmoso que vive em Bly… ele torna a vida de todo mundo difícil lá”.

Na temporada anterior, Jackson-Cohen interpretou o traumatizado Luke Crain, que tentava afogar o horror que presenciara na Residência Hill com o uso de substâncias químicas.

Kate Siegel

Fonte: Reprodução / Netflix

De acordo com a CBR, Kate Siegel foi confirmada na nova temporada da antologia, mas o seu papel não foi revelado ainda. Na temporada anterior, Siegel era Theodora Crain, uma psicóloga que evitava contato com as pessoas por ter um dom paranormal.

Victoria Pedretti

Fonte: Reprodução / Netflix

Na nova temporada, Pedretti interpretará a governanta Dany Clayton. À medida que conhece a casa, a jovem presencia as assombrações do local e também descobre fatos perturbadores sobre as crianças.

Na temporada anterior, a atriz era Nell Crain, a filha caçula da família, que viveu experiências aterrorizantes na Residência Hill e era a mais afetada por elas na vida adulta.

Novidades do elenco

T’nia Miller

Fonte: Reprodução / Netflix

Miller será Hannah Grose, a administradora da Mansão Bly.

Amelie Smith

Fonte: Reprodução / Netflix

A atriz mirim será Flora, uma das crianças órfãs que será tutorada por Dani.

Benjamin Ainsworth

Fonte: Reprodução / Netflix

Ainsworth será Miles, irmão de Flora e um dos personagens mais importantes da obra original.

Tahirah Sharif

Fonte: Reprodução / Netflix

Sharif interpretará Rebecca Jessel, a antiga babá das crianças.

Amelie Eve

Fonte: Reprodução / Netflix

Eve vai fazer o papel de Jamie, a jardineira do lugar.

Rahul Kohli

Fonte: Reprodução / Netflix

O ator vai interpretar Owen, chefe na Mansão.