A reabertura das escolas de São Paulo está autorizada a partir desta terça-feira (08)

As aulas no Brasil foram suspensas em março deste ano em decorrência do contexto de pandemia da Covid-19. Apesar de decorridos mais de cinco meses de suspensão das aulas presenciais, a maioria dos estados brasileiros segue sem aulas.

No entanto, há muitos planos de retomada das atividades. Com o Plano São Paulo, o governo de São Paulo permitiu que a reabertura das escolas fosse feita a partir desta terça-feira (08).

Assim, a partir de hoje os alunos poderão retornar às escolas, mesmo que com algumas restrições. Desse modo, as escolas devem se adequar às diretrizes publicadas no dia 1º no Diário Oficial.

A reabertura das escolas da rede pública e da rede privada deve contar na primeira semana com atividades de acolhimento aos alunos. Além disso, as diretrizes estabelecem também que num primeiro momento as atividades devem oferecer reforço aos alunos.

Desse modo, as aulas como parte das atividades curriculares não poderão ocorrer ainda. A previsão para a retomada das aulas é outubro.

Com a reabertura parcial das escolas, que devem funcionar com apenas 35% dos alunos, as instituições podem ofertar:

reforço e recuperação da aprendizagem;

acolhimento emocional;

orientação de estudos e tutoria pedagógica;

plantão de dúvidas;

avaliação diagnóstica e formativa;

atividades esportivas e culturais.

Apesar dos protestos de gestores e docentes contra a volta às aulas, o plano de retomada segue. No entanto, até o momento, houve pouca adesão por parte das prefeituras, que têm autonomia para decidir sobre a retomada.

Nesse sentido, de acordo com a secretaria estadual de Educação apenas 128 municípios tem planos de reabrir as escolas ainda neste mês de setembro. Considerando que o estado tem 645 municípios, o número de prefeituras que decidiram abrir os centros de ensino totaliza cerca de 19,8%.

