Carolina (Juliana Paes) receberá uma notícia que a deixará devastada nos próximos capítulos de Totalmente Demais. A jornalista verá seu sonho de ser mãe desaparecer ao descobrir que é estéril. “Acabou meu sonho”, revelará ela a Pietro (Marat Descartes). Certa de que está recebendo un castigo por todas as maldades que fez, a editora da revista cairá em desgraça e se desesperará na novela das sete da Globo.

O desejo de engravidar de Carolina será interrompido no momento que ela receber uma ligação de seu médico. Pietro irá até a sala da diretora ver o motivo do atraso dela para uma reunião e a encontrará em ruínas.

“O médico acabou de me ligar, veio me falar do resultado dos exames. Não posso ter filho, Pietro, eu sou estéril”, revelará. O amigo tentará acalmá-la e pedirá para ela explicar direito a história.

“Eu já estava desconfiada, porque toda vez ele pedir para refazer os exames”, contará a jornalista. O diretor de arte da Totalmente Demais perguntará se o problema não é irreversível e ela dirá que não tem jeito mesmo. “Acabou meu grande sonho! O que tá acontecendo comigo, Pietro? Parece castigo!”, reclamará a personagem de Juliana Paes.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

