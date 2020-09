Acordo entre TikTok e Oracle pode ser bloqueado por EUA e China

O evTikTok itou o banimento nos Estados Unidos após fechar um acordo com as empresas estadunidenses Oracle e Walmart, mas nem todo mundo está contente com a solução. De acordo com o Business Insider, tanto o governo da China quanto os Estados Unidos deram indícios de que podem bloquear o negócio entre as empresas.

Durante a segunda-feira (22), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pode bloquear o acordo caso a Oracle e a Walmart não tenham controle total do TikTok. “Se descobrirmos que eles [Oracle e Walmart] não têm controle total, não vamos aprovar o negócio.”

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Zhang Yiming, fundador da ByteDanceFonte: Business Insider/Getty Images

No outro lado do mundo, a mídia governamental chinesa também lançou um comunicado mostrando descontentamento com o negócio. Hu Xijin, editor chefe do jornal estatal Global Times, disse que “Pequim não aprovará o acordo atual”, pois as cláusulas seriam “injustas” para o TikTok.

Confusão

Mesmo com informações divulgadas pelas companhias envolvidas no acordo, ainda existe muita confusão sobre o futuro do TikTok nos Estados Unidos. A solução encontrada pela chinesa ByteDance foi transformar a rede social em uma empresa independente chamada TikTok Global.

O TikTok pode se tornar uma empresa de capital aberto futuramenteFonte: Reuters

De acordo com um comunicado divulgado no dia 19, o acordo garante 20% de participação da Oracle e Walmart no TikTok Global, enquanto os outros 80% ainda estariam nas mãos da ByteDance. Mesmo assim, a mudança traria a rede social para os Estados Unidos, gerando 25 mil empregos no país.

No mesmo comunicado, porém, a Oracle e o Walmart também disseram que grande maioria das ações da rede social ficarão nas mãos de investidores americanos. As empresas também alegam que apenas um dos cinco membros do conselho do TikTok Global não será dos Estados Unidos.

Até o momento, a ByteDance apenas confirmou que pretende abrir o capital do TikTok Global e não confirmou que possui a maioria das ações da companhia. Segundo a Oracle, a rede social se tornará uma empresa pública na bolsa de valores dos Estados Unidos dentro de 12 meses.