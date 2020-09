Adão Negro: produtor fala sobre conexão com outros filmes do DCEU

Um dos painéis da DC FanDome contou com a presença de Dwayne Johnson com novidades sobre o filme do Adão Negro. O ator disse que o projeto está atualmente em pré-produção, apresentou algumas imagens conceituais e confirmou a presença da Sociedade da Justiça no longa.

O produtor Hiram Garcia também trouxe notícias. Durante entrevista ao Collider, ele antecipou que Adão Negro pertence ao mesmo universo de Shazam, embora não tenha dado mais detalhes sobre como funcionará a conexão entre os filmes.

“Há várias conversas sobre como tudo vai se desenrolar, e é muito empolgante para mim como cineasta, mas ainda mais como fã”, comentou o produtor. “Infelizmente, não posso falar muito sobre isso porque ainda está em desenvolvimento, mas posso dizer que estamos muito focados na construção desse universo que estamos criando com Adão Negro e a Sociedade da Justiça. Obviamente, Shazam existe naquele universo com muitos outros heróis, e acredite quando digo que temos grandes ambições para todos esses personagens”.

Arte conceitual de Adão Negro.Fonte: Warner/Divulgação

Garcia também comentou que os fãs ficarão felizes ao ver o filme com toda a complexidade que o personagem possui. “Estamos entusiasmados com a forma como foi o anúncio foi feito [no DC FanDome] e a incrível reação dos fãs a partir dele”, destacou. “Nosso diretor Jaume Collet-Serra sempre teve uma grande visão do que todos nós queremos alcançar, e acho que o público vai enlouquecer ao ver a história e as sequências que estamos criando para mostrar esse mundo; e, mais importante, o que o Adão Negro é realmente capaz de fazer. Além disso, você adiciona a complexidade do personagem e as coisas que ele carrega, o que ele passou, de onde veio e para onde vai… e isso cria um filme único e intenso”.

Adão Negro está previsto para chegar aos cinemas em 22 de dezembro de 2021.



Fonte: Tecmundo