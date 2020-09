Administração no empreendedorismo – parte 1

Dividimos a série “Administração no empreendedorismo” em duas partes. Nesta primeira parte falaremos sobre como o início da Administração está ligado ao atual empreendedorismo.

A velha atual administração dos negócios

Se deseja ter sucesso em seu empreendimento, atente-se a administração da sua empresa. Mesmo que tenha profissionais que lhe apoiem com agilidade, procure saber sobre o andamento do plano de ação de cada área, os prazos, os custos, o retorno dos clientes.

É na estratégia do negócio que está o sucesso, e não muda nada para o empreendedor, ao contrário, é esse o melhor caminho.

A maior parte do sucesso da sua empresa é baseada em estratégia. Mas você sabe como o conceito inicial da Administração se mantém e, como foi agregado para atender a internet?

Estratégia nos negócios

Dentre todas as necessidades dentro de uma empresa, há as necessidades estratégicas de negócios. Já sabemos que há necessidade de atuar frente à gestão do seu negócio em várias vertentes, pode verificar nossos artigos sobre alguns aspectos da gestão: compras, estoque, materiais.

Tudo gira em torno de prazos, e tem parte do intelecto, precisa gerir conhecimento, funcionários com baixo desempenho, benefícios, enfim. Além de tudo isso, ainda há outras demandas, então sabemos que um empreendedor é um administrador, e se não é, deveria rever esse conceito.

Conceito de estratégia

Quando estudamos Administração, uma das primeiras coisas que aprendemos sobre o surgimento dessa necessidade empresarial é que, as estratégias no nível de negócios visam estabelecer uma composição competitiva para as empresas.

Foi Michael Porter quem teve que percepção de que as empresas poderiam obter vantagem no mercado, explorando oportunidades de negócios que ainda não foram desenvolvidas pela concorrência.

Empreendedorismo

Trazendo esse conceito tão básico da Administração para o empreendedorismo, podemos analisar que ele segue totalmente atual. Não tem como aproveitar as oportunidades que o mercado oferece sem estratégia.

Na segunda parte dessa série falaremos sobre pilares estratégicos.

Fonte: Notícias Concursos