Administração no empreendedorismo – parte 2

Dividimos a série “Administração no empreendedorismo” em duas partes. Portanto, nesta segunda parte falaremos sobre os pilares da estratégia e administração no empreendedorismo.

Pilares estratégicos

Há várias formas de realizar estratégias segmentadas na sua empresa, pode montar planos conforme as áreas. Porém, a base das estratégias surgiu em dentro de alguns pilares, que são os mesmos que seguimos atualmente.

Público-alvo

Foi definido como uma segmentação de mercado, buscando atender determinado grupo de pessoas com semelhantes necessidades.

Esse conceito está atualizado, e o maketing digital trouxe ao mercado o conceito de persona, que seria uma ligação maior da empresa com o cliente. Mas estamos falando sobre as bases conceituais das estratégias.

Necessidade do público-alvo

Como gerar valor para o cliente (falamos sobre isso nos artigos voltados para a área de marketing digital), pode conferir: O conteúdo voltado ao empreendedorismo

Divulgador de notícias

O Empreendedor e o Marketing.

Como atender

Apoiar nas competências da empresa para atender as necessidades do público-alvo.

Foco no cliente

O foco no cliente é possível através de três dimensões:

Alcance, riqueza e afiliação

Alcance

Refere-se a formas como seus clientes se conectam com a sua empresa. Atualmente temos a internet, mas isso já foi uma preocupação enorme para as empresas, principalmente as de pequeno porte.

Cabe uma observação, ainda que tenhamos a internet, é necessário que saiba usar esse recurso de forma a seu favor, para aumentar as suas vendas.

Riqueza

Valor das informações envolvidas no relacionamento. Observe que a base estratégica é a mesma que faz as empresas crescerem atualmente, mesmo que tenhamos muito mais recursos, a ética e o relacionamento com o cliente permanece.

Afiliação

Trata-se da forma como correm essas interações.

Empreendedorismo

Todos os planejamentos que for fazer na sua empresa serão estratégicos. Não há nada na sua empresa que funcione sem que seja estratégico, a não ser que corra riscos não calculados.

Empreender é administrar

Todo empreendedor é um administrador, a partir do momento em que ele administra seu negócio. Caso abra mão das estratégias, estará abrindo mão também das possibilidades de futuro do seu negócio.

Atuar de forma estratégia na administração do seu negócio é um dos caminhos para seu sucesso!