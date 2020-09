Adobe Premiere Pro e After Effects recebem atualização

A Adobe anunciou nesta terça-feira (15), o lançamento de novas atualizações para os programas Premiere Pro e After Effects, voltados para edição de vídeo e criação de artes gráficas, respectivamente. As atualizações prometem simplificar a utilização dos softwares, em um momento no qual muitos profissionais estão se adaptando ao home office.

Premiere Pro

MacRumors/Reprodução

Um dos novos recursos adicionados ao editor foi o Scene Edit Detection (Detecção de Edição de Cena, na tradução livre) que, através da tecnologia de aprendizado de máquina Adobe Sensei, permite a localização rápida de cortes em vídeos anteriormente editados. Assim, os usuários podem reeditar os conteúdos de uma maneira descomplicada.

A atualização também inclui o Quick Export, um acesso rápido às configurações de exportação mais populares no Premiere Pro, localizada estrategicamente na barra de ferramentas superior.

Além disso, os usuários agora poderão produzir em Rec2100 HLG HDR com correção automática de cores, suporte de HDR, substituições de espaço de cores para metadados incorretos e gerenciamento de cores completo para os formatos Apple ProRes e Sony XAVC Intra. A ferramenta ProRes multicâmera também recebeu melhorias e agora suporta duas vezes mais streams.

After Effects

MacRumors/Reprodução

Uma série de recursos novos também foram introduzidos ao After Effects, inclusive na versão beta do software. Entre eles, está o 3D Transform Gizmos, criado para ajudar os usuários a dimensionar, posicionar e girar camadas ou objetos.

A Adobe ainda redesenhou as ferramentas de navegação da câmera para facilitar seu uso em modelos 3D. Os processos de configuração de cena com várias câmeras também foram simplificados.

Os programas podem atualizado pelo aplicativo de desktop da Creative Cloud, plano que inclui toda a variedade de softwares da Adobe CC por R$ 224,00 mensais. Caso tenha interesse ou trabalhe com edição, é importante saber que o Premiere Pro e o After Effecs também podem ser adquiridos separadamente, com uma assinatura mensal de R$ 90,00 cada.