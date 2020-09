Adriana Birolli causa ao aparecer nua deitada na cama

Adriana Birolli pegou seus fãs de surpresa ao publicar um clique bem ousado nas redes sociais. A musa apareceu completamente nua deitada na cama, cobrindo apenas algumas partes com lençol.

“A vantagem é essa… em dia de preguiça, as fotos são na cama!“, declarou ela, que não demorou muito e começou a receber inúmeros elogios de fãs e amigos, que podem acompanhar o seu trabalho na reprise da novela Fina Estampa, da Globo.

Inclusive, recentemente Adriana Birolli soltou o verbo contra os críticos da trama, que constantemente é alvo de memes e piadas na internet.

“Todo trabalho recebe críticas. São bem-vindas. ‘Fina Estampa’ fez muito sucesso, tem personagens emblemáticos que caíram no gosto do povo. [Dizer que a] novela é ruim não é crítica. Todas têm coisas boas, outras que poderiam ser melhores. Se fez tanto sucesso antes e agora… A audiência é maior do que a de ‘Amor de Mãe’“, ponderou.

Ainda assim, a artista revelou ser muito autocrítica. “É difícil eu me avaliar. Não sei se sou muito crítica. Eu assisto com olhar crítico, sem dúvidas, e melhoraria muita coisa. Mas já faz muitos anos… Sou uma pessoa diferente, com outra maturidade, outra visão de mundo. Hoje, vejo tudo com distanciamento“, disse.

Confira: