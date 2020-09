Agência Fluvial de Penedo participa de Dia Mundial da Limpeza

A Agência Fluvial de Penedo participou, no último sábado, dia 19 de setembro, de ações de limpeza em celebração ao World Clean Up Day (Dia Mundial da Limpeza), data que simboliza a necessidade de conscientização da sociedade para o problema do descarte inadequado de resíduos sólidos urbanos, incluindo detritos marinhos.

Durante o evento, foram empregados militares e embarcações nas margens do rio São Francisco incluindo localidades como Prainha, Centro Histórico e Barro Vermelho em Penedo; Ilha de São Pedro; e a Prainha da Saúde em Santana do São Francisco (SE).

As ações tiveram como propósito a limpeza do rio São Francisco, além da conscientização ambiental dos ribeirinhos.

1 de 4

Por Assessoria