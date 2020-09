Agenda Netflix: Away e mais 35 novidades da semana no streaming

A Netflix Brasil oferece 36 novidades, entre estreias e retornos ao catálogo, na semana entre 4 e 10 de setembro.

Entre os destaques estão a nova série original de ficção científica Away e o longa-metragem A Babá: Rainha da Morte. Na sequência, dois anos após ter derrotado uma seita satânica liderada por sua babá, Cole agora só está preocupado em sobreviver à vida na escola. Mas quando seus velhos inimigos retornam, ele precisa provar novamente que é mais esperto do que as inconvenientes forças do mal.

Segue abaixo a relação de novidades na semana. Para saber o que chegou nos últimos dias, confira: Cobra Kai e mais 41 títulos chegam no streaming

Agenda Netflix de 4 a 10 de setembro

Dia 4

Away (2020) – série original

Borgen (2010) – série original

Capitão Coragem (1996)

Dilúvio – A Ira de um Rio (1998)

Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020) – filme original

O Fantasma de Canterville (1996)

Habitantes do Mar (1999)

Kandasamys: O Casamento (2019)

O Okoroshi Perdido (2019)

Spirit – Cavalgando Livre: Academia de Equitação: 2ª temporada (2020) – série original

Retornos ao catálogo

Demônio (2010)

Em Algum Lugar do Passado (1980)

Em Busca do Vale Encantado (1988)

Frankenstein e os Pestinhas (1999)

George, o Curioso (2006)

Intrigas de Estado (2009)

Johnny English (2003)

Orgulho e Preconceito (2005)

O Retorno de Johnny English (2011)

Surf no Havaí (1987)

Tropa de Elite (2007)

A Última Tentação de Cristo (1988)

Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola (2014)

Dia 7

Annabelle 2: A Criação do Mal (2017)

Passarela de Sonhos (2020) – série original

Professor Polvo (2020) – documentário original

Dia 8

#Alive (2020) – filme original coreano

A Bagagem (2020)

Cinquenta Tons de Liberdade (2018)

The Post – A Guerra Secreta (2017)

StarBeam: 2ª temporada (2020) – série original

Dia 9

O Dilema das Redes (2020) – documentário original

The Home Edit – A Arte de Organizar (2020) – série original

Lindinhas (2020) – filme original

Linha de Tensão (2020) – série original espanhola

Muito Amor pra Dar (2020) – filme original argentino

Dia 10