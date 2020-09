Agenda Netflix: série Ratched e filme Enola Holmes são as grandes estreias

Está com dúvidas sobre o que assistir na Netflix hoje? Então, fique por aqui, pois chegou a hora de saber quais séries e filmes estreiam na Netflix nesta semana!

Desta vez, o destaque fica para a estreia da 1ª temporada de Ratched, série com a atriz Sarah Paulson, estrela do seriado de terror American Horror Story. O lançamento conta a história da enfermeira vista no clássico filme Um Estranho no Ninho.

Outra grande estreia da semana é a do filme Enola Holmes, que conta com Millie Bobby Brown (Stranger Things) e Henry Cavill (The Witcher) no elenco. A produção é sobre a irmã detetive de Sherlock Holmes e promete ser um grande sucesso entre os assinantes!

Veja também o que chegou na Netflix na última semana: 3ª temporada de Baby e mais 27 títulos chegam ao streaming.

Confira abaixo a relação completa de novidades na plataforma. Títulos e datas podem sofrer alteração por parte da companhia.

Para saber o que vem por aí, veja o que chega em setembro na Netflix!

Agenda Netflix de 18 a 24 de setembro

Novas séries e filmes na Netflix

(2020) AA do Amor (filme original) (18/09)

(2020) Campeões do Barbecue (série original) (18/09)

(2020) Dolly Kitty e as estrelas (filme indiano original) (18/09)

(2020) Jurassic World: Acampamento Jurássico (animação original) (18/09)

(2013) O Homem, A Esposa e O Gângster – O Retorno (18/09)

(2020) O Pequeno Poderoso Bheem: 3ª temporada (animação original) (18/09)

(2020) Ratched (série original) (18/09)

(2019) Supergirl: 5ª temporada (19/09)

(2018) Papa Francisco: Um Homem de Palavra (21/09)

(2020) Uma Canção para Latasha (filme original) (21/09)

(2020) Chico Bon Bon – O Macaquinho Faz-Tudo: 3ª temporada (série infantil original) (22/09)

(2020) Expresso da Aventura (infantil original) (22/09)

(2020) Jack Whitehall: Travels with My Father: 4ª temporada (série original) (22/09)

(2017) Lady Bird – A Hora de Voar (22/09)

(2020) Solo Fértil (22/09)

(2020) The Playbook: Estratégias para Vencer (série original) (22/09)

(2017) Trama Fantasma (22/09)

(2020) Enola Holmes (filme original) (23/09)

(2020) The Chef Show: 4ª temporada (série original) (24/09)

(2018) Verdade ou Desafio (24/09)