Agile Marketing – A otimização dos projetos no Marketing Digital

Agile Marketing – Autogestão de equipes

As metodologias são bases estratégicas para as empresas, isso em todas as áreas. Todavia, a implementação dessas metodologias precisam de acompanhamento para que gerem resultados eficientes.

Dentro do marketing há uma vertente, o Agile Marketing que objetiva garantir as práticas positivas na gestão dos projetos.

O que é Agile Marketing?

Quando pensamos em eficiência e otimização de tempo, pensamos em uma gestão capacitada.

O conceito de Agile Marketing é oriundo da área de desenvolvimento de softwares, e foi migrado para o marketing das empresas. Todavia, isso tem uma razão.

No conceito de Agile Marketing, os projetos são geridos de forma clara e objetiva, através de divisão do projeto.

Agile Development

A abordagem do Agile Development foi transferida para tudo o que tange a comunicação das empresas, sendo assim, o Agile Marketing é aplicado ao Marketing, comercial e vendas.

Sete valores do Agile Marketing

Esse conceito é oriundo de uma adaptação do marketing para as situações atuais, quanto às necessidades dos clientes.

O Agile Marketing é definido com base em sete valores:

Validação do aprendizado;

Entregar valor ao cliente;

Campanhas adaptativas sem complexidades;

Contato com os clientes;

Planejamento flexível e contínuo;

Respostas rápidas para mudanças;

Várias tentativas e faseamentos do projeto.

Agile Marketing na prática

A prática do Agile Marketing é bem simples. Pode usar uma ferramenta como o Trello por exemplo.

Crie a sua lista de pendências, separe em: To-do (Fazer), Doing (Fazendo) e Done (Feito).

Cada membro da equipe terá a sua parte na tarefa, e todos irão acompanhar o andamento do projeto.

Dessa forma existe uma autogestão e maior consciência quanto a importância da parte de cada um para que o todo de fato exista.