Agora você pode pilotar um X-Wing de Star Wars em Fortnite

Não é a primeira vez que Fortnite faz uma ponte com outras histórias. A nova temporada, por exemplo, é completamente focada nos heróis da Marvel. Pra ficar ainda melhor, outra novidade chegou ao jogo: um pacote especial de Star Wars: Squadrons, que inclui a X-Wing para usar de asa-delta no Battle Royale.

Para adquirir a asa-delta, basta comprar Star Wars: Squadrons até o dia 2 de outubro de 2021 na Epic Games Store e fazer login no Fortnite com a mesma conta. A X Wing do Esquadrão Vanguarda estará no seu vestiário em poucas horas.

?? PILOTS WANTED ?? Buy #StarWarsSquadrons on the Epic Games Store and receive the Vanguard Squadron X-wing Glider in Fortnite!https://t.co/3bHoaY5Sor pic.twitter.com/ICQufN8tB8 — Epic Games Store (@EpicGames) September 14, 2020

Enquanto Fortnite acabou de receber as Indústrias Stark, uma nova área no mapa, Star Wars: Squadrons ganhou um novo trailer CG focado na história da perspectiva do Império. Se depender dos dois jogos, ainda veremos muitas novidades até o lançamento de uma nova temporada de Fortnite e da chegada de Squadrons.

O dia 2 de outubro foi a data escolhida para lançamento de Star Wars: Squadrons, que chegará ao PC via Steam, Epic Games e Origin e aos consoles PS4 e Xbox One.