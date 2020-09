‘Ainda amo Cassiano’ · .

Segunda, 14/9 (Capítulo 13)

Cassiano descobre uma forma de fugir. A notícia da gravidez de Ester se espalha pela vila. Olívia se emociona ao saber que será avó. Cassiano diz a Duque que não vê a hora de se vingar de Alberto. Dom Rafael se enfurece com o interesse de Cristal sobre seus negócios.

Alberto diz ao avô que se aproveitará da gravidez de Ester para ficar com ela. Cristal revela a Amparo que desconfia dos negócios do pai. Quirino se casa com Doralice. Quirino e Doralice encontram um bebê em um cesto na porta de sua casa. Ester sente que está na hora de seu filho nascer e chama por Veridiana.

Terça, 15/9 (Capítulo 14)

Dadá convoca a avó para ajudar Ester a dar à luz seu filho. Juliano se surpreende ao ver o bebê que Doralice e Quirino acharam na porta de casa. Cassiano continua tentando fugir. Dadá anuncia que o filho de Ester e Cassiano nasceu. Hélio passa no vestibular e faz planos com Zuleika sobre seu futuro no Grupo Albuquerque. Ester decide que o nome de seu filho será Samuel.

Alberto convida Ester para ir a Natal fazer compras para Samuca. Donato é condenado a 20 anos de prisão. Taís e Olivia ficam apreensivas quando Chico informa que está guardando o dinheiro da indenização dado por Alberto para quando Cassiano voltar. Uma parede de terra desaba em cima de Duque. Alberto pede Ester em casamento.

Quarta, 16/9 (Capítulo 15)

Ester diz a Alberto que ainda ama Cassiano. Cassiano consegue resgatar Duque. Hélio visita o pai na cadeia. Ester se recorda de quando Cassiano lhe pediu que prosseguisse com sua vida caso algo acontecesse com ele.

Taís incentiva Ester a ficar com Alberto. Veridiana conta para Dadá e Lino que sua mãe trabalhou na casa de Dionísio, mas não revela o motivo de ter ido embora. Cassiano escreve cartas para Ester. Samuca chama por seu pai.

Quinta, 17/9 (Capítulo 16)

Alberto diz a Ester que pode ser o melhor pai do mundo para Samuca. Ester diz a Alberto que precisa refazer sua vida antes de pensar em se casar. Alberto decide financiar uma ONG para Ester trabalhar.

Ester sente ciúme de Alberto, quando ele sai com Yvete para dar uma entrevista. Bibiana visita Donato na prisão. Durante a fuga, Cassiano cai e quebra a perna. A ONG é inaugurada. Ester propõe casamento a Alberto.

Sexta, 18/9 (Capítulo 17)

Alberto declara seu amor por Ester. Yvete revela a Alberto que gostaria de trabalhar com ele como secretária particular. Lindaura, Samuel e Samuca comemoram a notícia do casamento de Ester. Dionísio não aprova o casamento de Alberto com Ester. Dom Rafael desconfia da mão machucada de Duque e manda os capangas vistoriarem a cela. Chico insiste em dizer que Cassiano voltará.

Cassiano é escalado para pilotar o avião que levará Dom Rafael e sua família para a apresentação de Cristal. Cristal se interessa por Cassiano. Dom Rafael orienta Cassiano a evitar Cristal. Cassiano consegue ligar para casa e fala com Chico.

Sábado, 19/9 (Capítulo 18)

Cassiano admira Cristal. Chico tenta impedir o casamento de Ester, dizendo que Cassiano está vivo. Dom Rafael e Cristal discutem. Chico avisa ao comandante que falou com Cassiano ao telefone e que ele lhe pediu ajuda. Cassiano e Duque voltam a cavar o túnel e encontram a saída no teto da mina.

Donato sai da prisão. Bibiana avisa a Donato que Hélio se formou e trabalha no Grupo Albuquerque. Dom Rafael descobre que Duque e Alberto fugiram da cela e manda seus capangas atrás dos prisioneiros.

