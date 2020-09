Ainda curioso sobre o Xbox Series S? Confira aqui novos detalhes

Durante uma apresentação dos consoles de nova geração introduzida por Andrew Goossen e Jason Ronald, da equipe de programação e desenvolvimento do Xbox, foi comentado um pouco mais sobre a história do Xbox Series S, sua arquitetura e sobre o que esperar do console para os próximos anos, especialmente por ser considerado um next-gen de baixo custo e com qualidade inferior ao Xbox Series X.

Segundo a equipe, o planejamento do Xbox Series S/X começou ainda em 2016 e já foi estrategicamente estudado para ser vendido em dois modelos com preços distintos, a fim de torná-los mais acessíveis para todos os públicos que desejem iniciar a jogatina em uma nova geração.

Apesar das diferenças físicas e de hardware entre os modelos, com a edição mais barata tendo títulos até 30% menores em tamanho devido à redução de algumas texturas e outros detalhes técnicos, as “capacidades básicas são as mesmas entre os dois consoles”, com ambos tendo suporte a Dolby Vision para plataformas de streaming de vídeos, suporte à resolução 4K e a mesma possibilidade de executar efeitos Ray Tracing, que poderá ser desligado apenas no Xbox Series S, caso os desenvolvedores desejem incluir outros efeitos.

Felizmente, o Series S contará com “filtragem de textura aprimorada, taxas de quadros mais altas e mais consistentes, tempos de carregamento mais rápidos e até coisas como HDR automático”, com a possibilidade de dobrar a taxa de quadros de títulos aprimorados no futuro.

O Xbox Series S/X será lançado em 10 de novembro.