Ainda não recebeu o auxílio de R$ 300? Veja se você vai receber HOJE!

A Caixa Econômica Federal (CEF) realiza o pagamento do auxílio emergencial para mais 5,2 milhões de beneficiários nesta quarta-feira, 30 de setembro. O calendário de pagamento do benefício para quem não é cadastrado no Bolsa Família tem início hoje.

Do total de beneficiários, 1,4 milhão de beneficiários ainda vão receber parcelas no valor de R$ 600, inclusive quem contestou o benefício suspenso entre os dias 20 de julho e 25 de agosto.

TODOS QUE RECEBEM NESTA QUARTA-FEIRA:

1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família aprovados no programa, cujo número do NIS termina em 0

aprovados no programa, cujo 1,4 milhão de beneficiários do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em janeiro , recebem a próxima parcela de R$ 600:

– pedidos aprovados que já receberam 4 parcelas vão receber a quinta parcela;

– pedidos aprovados que já receberam 3 parcelas vão receber a quarta parcela;

– pedidos aprovados que já receberam 2 parcelas vão receber a terceira parcela;

– pedidos aprovados que já receberam 1 parcela vão receber a segunda parcela;

– novos pedidos aprovados vão receber a primeira parcela.

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 vão receber a primeira de R$ 300

Depósitos – Nascidos em dezembro

Nesta quarta-feira (30) também encerra o lote de depósitos do Ciclo 2, com o pagamento de uma parcela de R$ 600 para nascidos em dezembro.

A parcela depositada no Ciclo 2 depende de quando o cadastro foi aprovado, de acordo com o seguinte critério:

A liberação de saques e transferências do Ciclo 2 continuam até 27 de outubro.

Auxílio emergencial – Ciclo 2

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 28/ago 19/set Fevereiro 02/set 22/set Março 04/set 29/set Abril 09/set 01/out Maio 11/set 03/out Junho 16/set 06/out Julho 18/set 08/out Agosto 23/set 13/out Setembro 25/set 15/out Outubro 28/set 20/out Novembro 28/set 22/out Dezembro 30/set 27/out

Depósitos – Nascidos em janeiro

Nesta quarta-feira (30), a Caixa também faz o pagamento via depósito aos nascidos em janeiro que não estão no Bolsa Família. Até o momento, o dinheiro ficará disponível somente em transações digitais no aplicativo Caixa Tem.

O cidadão que recebeu a primeira parcela do auxílio em abril deve chegar agora à sexta parcela. Isso significa que o valor já será reduzido para R$ 300 (ou R$ 600 para mulheres chefe de família).

Além disso, há um grupo aprovado por meio da plataforma digital entre os dias 20 de julho e 25 de agosto. Esses beneficiários receberão durante o Ciclo 3 a primeira parcela.

O cronograma segue a mesma lógica do Ciclo 2, em duas etapas, conforme o mês de nascimento:

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 3

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 30/set 07/nov Fevereiro 05/out 07/nov Março 07/out 14/nov Abril 09/out 21/nov Maio 11/out 21/nov Junho 14/out 24/nov Julho 16/out 26/nov Agosto 21/out 28/nov Setembro 25/out 28/nov Outubro 28/out 01/dez Novembro 29/out 05/dez Dezembro 01/nov 05/dez

Saques do auxílio de R$300 para o Bolsa Família

O Governo Federal liberou o novo calendário de pagamento do auxílio emergencial de R$ 300. Mães chefes de família recebem R$ 600 por parcela.

O cronograma foi iniciado no dia 17 de setembro, com o pagamento sendo feito para os beneficiários do Bolsa Família. Os valores continuarão sendo pagos até esta quarta-feira, 30 de setembro.

Assim como nos calendários anteriores para beneficiários do Bolsa Família, o pagamento segue de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Nesta quarta-feira, 30 de setembro, a liberação ocorre para quem tem NIS terminado em 0.

O auxílio emergencial e o Bolsa Família não são benefícios cumulativos. Ou seja, o beneficiário dos dois recebe apenas o que tem pagamento maior. Até agora, foi divulgada apenas a data de pagamento para esse grupo.

Próximos ciclos de pagamentos

O Governo divulgou seis ciclos de pagamentos. A cada um deles, todos os beneficiários recebem uma nova parcela, seja de R$ 600 ou de R$ 300, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário.

Os ciclos não valem para quem está inscrito no Bolsa Família. Esse público recebe dentro do calendário próprio do programa.

Veja a seguir os cronogramas dos ciclos 4, 5 e 6, que ainda não começaram:

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 4

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 30/out 07/nov Fevereiro 04/nov 07/nov Março 05/nov 14/nov Abril 06/nov 21/nov Maio 08/nov 21/nov Junho 11/nov 24/nov Julho 12/nov 26/nov Agosto 13/nov 28/nov Setembro 15/nov 28/nov Outubro 16/nov 01/dez Novembro 18/nov 05/dez Dezembro 20/nov 05/dez

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 5

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 22/nov 19/dez Fevereiro 23/nov 19/dez Março 25/nov 04/jan Abril 27/nov 06/jan Maio 29/nov 11/jan Junho 30/nov 13/jan Julho 02/dez 15/jan Agosto 04/dez 18/jan Setembro 06/dez 20/jan Outubro 09/dez 22/jan Novembro 11/dez 25/jan Dezembro 12/dez 27/jan

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 6

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan Abril 16/dez 06/jan Maio 17/dez 11/jan Junho 18/dez 13/jan Julho 20/dez 15/jan Agosto 20/dez 18/jan Setembro 21/dez 20/jan Outubro 23/dez 22/jan Novembro 28/dez 25/jan Dezembro 29/dez 27/jan

Veja quantas parcelas você vai receber

De acordo com o Governo, nem todos os brasileiros receberão as quatro parcelas extras de R$ 300. Quanto antes o beneficiário começou a receber o auxílio, mais parcelas ela receberá até o final do ano.

A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

Quem recebeu a 1ª parcela em abril : 9 parcelas

: 9 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em maio : 8 parcelas

: 8 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em junho : 7 parcelas

: 7 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em julho: 6 parcelas