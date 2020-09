Alexa: Amazon marca evento para 24 de setembro

Nesta sexta-feira (18), o site The Verge divulgou o convite recebido da Amazon para o evento de hardware da Alexa. A data será em 24 de setembro às 14 horas, no horário de Brasília. Embora não tenham sido divulgados muitos detalhes, foram anunciadas “algumas novidades” pela equipe de Dispositivos e Serviços da Amazon.

Conforme revelado por um porta-voz da Amazon ao site, o evento ocorrerá exclusivamente para convidados, o que indica que não será transmitido ao vivo para o grande público.

Evento do outono passado, no qual foi apresentado o Echo Loop (Fonte: The Verge/Reprodução)Fonte: The Verge

É possível que sejam apresentados novos alto-falantes inteligente e também novos tipos de telas. Só para recordar, no evento anterior, a Amazon lançou o Echo Studio de última geração, o display inteligente Echo Show 8, e um alto-falante Echo com relógio.

Especula-se também que podem rolar alguns dispositivos mais impactantes, levando-se em consideração o evento de hardware realizado em setembro do ano passado, no qual a Amazon revelou os óculos Echo Frames e o anel inteligente Echo Loop, ambos com a Alexa integrada.