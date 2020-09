Alexandre Frota se revolta após Crivella escapar de impeachment no Rio

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) não poupou críticas contra os vereadores do Rio de Janeiro que rejeitaram o pedido de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) na noite da última quinta-feira (3).

No Twitter, o parlamentar repercutiu a notícia dos votos favoráveis ao sobrinho do bispo Edir Macedo, dono da Record. Foram 25 votos a 23 contra a proposta de afastamento do prefeito. “Imaginem o que não foi prometido aos 25. Vergonha total”, lamentou.

Após o escândalo dos Guardiões do Crivella revelado em reportagem do RJ2, da Globo, o deputado afirmou que “só tem vagabundo nesse governo do Crivella”, e acrescentou: “Cambada de vagabundo inoperantes covardes. Vagabundos”, detonou o na rede social.

Em tom de desabafo, Alexandre Frota disse que o Rio é uma “terra sem lei”, e confessou: “Não me arrependo nem um pouco de ter trocado o Rio por SP em 1991. Terra sem lei, capital das armações, dos jeitinhos da malandragem, do ‘você não sabe quem sou eu’”.

Cumprindo escala de segunda a sexta pelo menos há oito meses, integrantes do governo municipal criaram três grupos de conversas por aplicativo com duas intenções: calar o povo e atacar a imprensa nas ruas nas portas dos hospitais e em eventos da prefeitura na capital carioca.

Confira:

